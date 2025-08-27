BCIE y la Agencia Francesa de Desarrollo desembolsan US$43 millones para pymes lideradas por mujeres en Panamá

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) han aprobado un desembolso de US$50 millones (43 millones de euros) para impulsar pymes lideradas por mujeres en Panamá, según ha informado la institución en un comunicado. La cuantía, que corresponde a la suma de US$10 millones (8,6 millones de euros) procedentes de la AFD y el resto son recursos del BCIE, se ha destinado a Global Bank Corporation en el marco del Programa Regional de Financiamiento Empresarial para Mujeres.

Esta iniciativa promueve el empoderamiento económico femenino a través de financiamientos que permiten a las emprendedoras acceder a capital de trabajo o adquirir activos fijos para impulsar así la productividad y la generación de empleos en sectores como servicios, agricultura, ganadería, silvicultura y actividades empresariales.

El apoyo de la AFD, canalizado a través del BCIE desde 2019, se dirige a fortalecer las oportunidades de las pymes lideradas por mujeres en Centroamérica y República Dominicana. El BCIE aprobó hace dos semanas una línea de crédito por US$20 millones (17 millones de euros) a Banesco Panamá para fortalecer el financiamiento de más de 280 negocios de productos y de pequeños y medianos emprendedores.