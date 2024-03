Por Pesha Magid

YEDA, 9 mar (Reuters) - El adolescente británico Oliver Bearman disfrutó el sábado de un debut de ensueño con Ferrari, haciendo historia en la Fórmula Uno y aclamado como Piloto del Día, así como un talento para el futuro.

El novato más joven del equipo italiano, con 18 años y 305 días, largó onceavo y finalizó séptimo como suplente del español Carlos Sainz, afectado por apendicitis, en el Gran Premio de Arabia Saudita.

Cuando cruzó la bandera a cuadros, tenía en sus espejos retrovisores a Lando Norris de McLaren, anteriormente el piloto más joven de la historia de Gran Bretaña, y al siete veces campeón mundial de Mercedes, Lewis Hamilton, el más exitoso del deporte.

"Ni siquiera sé qué pasó en la carrera. Es extraño no ver una carrera de Fórmula Uno", dijo Bearman a los periodistas mientras los elogios por sus esfuerzos bajo los focos de Yeda Corniche resonaban en todo el paddock.

"Probablemente sea la primera carrera de Fórmula Uno que no he visto en mucho tiempo, crecí viendo a estos muchachos, fue lindo compartir pista con ellos. Fue un placer tener su reconocimiento", agregó.

Los elogios vinieron de todos lados, con su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc, quien terminó tercero, asegurando a los periodistas que Bearman, el reserva que comenzó el fin de semana pensando sólo en la Fórmula Dos, apenas está comenzando.

"Hoy ha estado increíble, es enormemente impresionante y estoy seguro de que está muy orgulloso. Todo el mundo ha notado lo talentoso que es y estoy seguro de que es sólo cuestión de tiempo antes de que esté en la Fórmula Uno", dijo Leclerc.

Hamilton, que hizo su debut en la Fórmula Uno en 2007 cuando Bearman aún no tenía dos años y terminó noveno en la carrera del sábado, fue el primero en ofrecerle un apretón de manos y un abrazo cuando su compatriota salió del Ferrari.

"Está claro que se lo merece y estoy seguro de que volveremos a verlo en el futuro", dijo Norris, quien también felicitó al piloto número 66 desde el inicio del campeonato en 1950 en puntuar en su debut.

El jefe de Ferrari, Fred Vasseur, dijo que Bearman, que estaba haciendo su primera salida y paradas en boxes en la Fórmula Uno después de haber participado anteriormente sólo en los entrenamientos, no había cometido ni un solo error e incluso pudo acelerar al final para superar a Norris y Hamilton.

"El coche voló hoy, así que obviamente es una gran ventaja, pero creo que ejecutamos una carrera limpia, sin errores y eso es exactamente lo que buscábamos, estoy contento con mi desempeño. Mi objetivo era hacer una gran actuación este fin de semana, creo que hice un trabajo decente", dijo Bearman.

"No sé qué más puedo hacer porque no creo que esté en la Fórmula Uno durante el resto del año. Creo que esta noche tendré una buena y gran cena, y un gran postre también, creo que me lo gané", apuntó. (Escrito por Alan Baldwin en Londres. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)