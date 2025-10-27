Bearman no logra su primer podio, pero se enorgullece del cuarto puesto en GP de México

CIUDAD DE MÉXICO, 26 oct - Oliver Bearman estuvo muy cerca el domingo de entregarle a Haas su primer podio en la Fórmula Uno después de aguantar la presión para terminar cuarto en el Gran Premio de la Ciudad de México.

El joven de 20 años se encontró en tercer lugar después de un comienzo lleno de acción y estuvo cara a cara con el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton de Ferrari y con Max Verstappen de Red Bull.

Verstappen, que busca su quinto título consecutivo de pilotos, frustró sus sueños de podio al quedar tercero detrás de Charles Leclerc de Ferrari y del ganador de la carrera Lando Norris de McLaren, pero Bearman se siente orgulloso de su logro.

"Hamilton y Max se acercaron un poco al principio y yo me beneficié de eso. Los tuve en los espejos durante mucho tiempo, así que probablemente fue la mayor presión que he sentido en una carrera", dijo Bearman a los periodistas.

El graduado de la Academia Ferrari, que se unió a Haas esta temporada, dijo que el equipo optó por defender el cuarto lugar en vez de arriesgarlo todo por el tercero.

"Me llamaron para ir a boxes muy tarde y estaba muy confundido, pero no voy a ir en contra de la orden del equipo. Parece que hubiéramos corrido un gran riesgo si nos quedábamos fuera e intentábamos terminar terceros, y eso podría habernos costado más que el cuarto lugar, podríamos haber quedado más atrás, así que creo que hicimos bien el trabajo", agregó.

A pesar de no haber subido al podio, el rendimiento de Bearman ha aumentado tanto su confianza como la posición de Haas en el campeonato de constructores, y el equipo ha ascendido al octavo lugar a falta de cuatro carreras.

Su compañero, el francés Esteban Ocon, finalizó noveno.

"Un gran paso de confianza de cara a Brasil. Buscaba el primer podio de Haas, ese era mi objetivo, pero el cuarto puesto también es genial, y dos coches consiguiendo puntos es un gran resultado para nosotros", finalizó Bearman. (Reporte de Angélica Medina. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)