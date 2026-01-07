Bears buscan un mejor inicio de partido ante Packers en apertura de playoffs

LAKE FOREST, Illinois, EE.UU. (AP) — Los Bears de Chicago estuvieron en desventaja al medio tiempo en cuatro de sus últimos cinco partidos de temporada regular. No han anotado en su primera serie ofensiva desde la Semana 9 en Cincinnati.

Ello representa una gran preocupación para los campeones de la División Norte de la Conferencia Nacional al entrar en los primeros playoffs de la franquicia desde la temporada 2020.

El momento también es esencial, ya que se enfrentan a los Packers de Green Bay en el Soldier Field el sábado por la noche, durante el fin de semana en que se pone en marcha la postemporada de la NFL.

Chicago anotó un total de tres puntos en la primera mitad contra Green Bay esta temporada. Los Packers se llevaron una victoria de 28-21 el 7 de diciembre, pero Caleb Williams llevó a los Bears a una dramática victoria de 22-16 en el segundo encuentro el 20 de diciembre.

Los Bears tienen seis victorias esta temporada cuando están en desventaja en los últimos dos minutos, pero saben que ésa no es exactamente una fórmula recomendable, mucho menos en esta época del año.

"Definitivamente no queremos tener que depender de eso cada semana", expresó Johnson. "Nos gustaría comenzar un poco más rápido y hacer que sea un juego más completo durante 60 minutos".

Chicago (11-6) estuvo muy lejos de un juego completo el domingo. En un duelo en que estaba en disputa una mejor posición en la postemporada, los Bears fracasaron contra unos Lions de Detroit que estaban ya eliminados con una racha de tres derrotas.

Los Bears lograron solo cuatro primeros y 10, así como 69 yardas en la primera mitad. Estaban en desventaja por 16-0 antes de que Williams lanzara dos pases de touchdown en el cuarto periodo.

Pero los Lions escaparon con una victoria de 19-16 gracias a un gol de campo de 42 yardas de Jake Bates cuando el tiempo expiraba.

Otro comienzo inestable el sábado por la noche, y Chicago estará en una posición difícil en la rivalidad más antigua de la NFL.

Los Bears podrían recibir algunos refuerzos para su apertura de postemporada. El esquinero Kyler Gordon ha recibido el visto bueno para practicar después de estar fuera por una lesión inguinal. El receptor abierto Rome Odunze también podría regresar después de perderse los últimos cinco partidos de la temporada regular por una lesión en un pie.

“Tenemos una gran oportunidad y se trata de hacer lo mejor que podamos. Simplemente venir con una gran actitud porque al final del día, tenemos una oportunidad especial frente a nosotros y comienza con el juego contra Green Bay”, dijo el safety Kevin Byard.

