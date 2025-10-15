Bears ganan impulso con 3 victorias consecutivas tras emocionante partido en Washington

CHICAGO (AP) — Esta vez los Bears no echaron todo a perder al final. Pero vivieron otro desenlace de infarto.

Chicago prevaleció en la última jugada en Washington. Y a diferencia de la temporada pasada, cuando una derrota por un pase desesperado los envió a una caída libre, Caleb Williams y los Bears tienen algo de impulso positivo después de superar el lunes a Jayden Daniels y los Commanders por 25-24.

Pueden agradecer a Jake Moody, quien pasó de ver bloqueado un gol de campo de 48 yardas a convertir uno de 38 cuando el tiempo expiraba. Eso les dio a los Bears (3-2) su tercera victoria consecutiva antes de un juego en casa contra los Saints de Nueva Orleans esta semana.

“Incluso en un partido feo, encontramos una manera de ganar, y estamos desarrollando esa creencia”, dijo el entrenador Ben Johnson el martes. “Pero al mismo tiempo, ¡santo cielo!, ¿hasta dónde podemos llevar esto? Veamos qué tan buenos podemos llegar a ser esta temporada”.

Los Bears sin duda están en un mejor lugar que hace apenas unas semanas, y mucho más en comparación con su viaje de la temporada pasada a Washington. Su foja era de 4-2 antes de aquel encuentro, cuando todo se desmoronó.

El exentrenador Matt Eberflus tomó algunas decisiones hacia el final, que los jugadores cuestionaron después. Tyrique Stevenson cometió dos grandes errores en la última jugada: un envío de touchdown de 52 yardas de Daniels a Noah Brown.

Tenía la espalda vuelta hacia la línea de golpeo y estaba señalando hacia la multitud cuando los Commanders hicieron el centro. Stevenson llegó tarde a la jugada y empeoró las cosas al correr hacia el grupo y saltar para desviar el pase en lugar de bloquear a Brown.

Eso envió a Chicago a una racha de diez derrotas. Eberflus fue despedido después de una vergonzosa derrota durante el Día de Acción de Gracias en Detroit.

Los Bears comenzaron esta temporada desperdiciando una ventaja de 11 puntos contra Minnesota en el Soldier Field y siendo aplastados en Detroit. Luego vencieron a Dallas por 17 puntos en casa antes de lograr victorias de 25-24 tanto en Las Vegas como en Washington.

Eso le dio a Chicago victorias consecutivas como visitante por primera vez desde 2020.

Qué funciona

Recuperaciones de balón. Los Bears tienen 11 en los últimos tres duelos después de forzar tres contra Washington, y las tres llevaron a puntos. Chicago forzó pérdidas de balón en las dos primeras posesiones de los Commanders. Jaquan Brisker interceptó un envío de Daniels en la dos y Montez Sweat forzó un balón suelto de Jacory Croskey-Merritt. La intercepción llevó a un gol de campo, y la recuperación ayudó a preparar una carrera de touchdown de una yarda por Williams.

Lo más crítico fue el mal manejo del balón al final del encuentro entre Daniels y Croskey-Merritt que Nahshon Wright de Chicago recuperó, llevando a la serie ganadora.

Qué falta

Los Bears necesitarán incurrir en menos castigos después de llevarse nueve para 84 yardas, incluyendo uno en el tercer cuarto que anuló un touchdown. El tackle izquierdo Theo Benedet fue sancionado por una formación ilegal, anulando un pase de touchdown de 11 yardas de Williams a Rome Odunze en tercera oportunidad, y Chicago se conformó con un gol de campo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.