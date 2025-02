Beatificaciones y reuniones de cardenales: el papa sigue con sus labores desde el hospital

ROMA (AP) — El papa Francisco se encontraba lo suficientemente bien como para reunirse con el secretario de Estado del Vaticano para aprobar nuevos decretos de santidad y tomar algunas decisiones importantes de gobierno que sugieren que está realizando trabajo esencial y mirando hacia el futuro, a pesar de estar hospitalizado en estado crítico debido a una neumonía en ambos pulmones.

La audiencia, que ocurrió el lunes, indicó que la maquinaria del Vaticano sigue funcionando, aunque los doctores han advertido que el pronóstico para Francisco, de 88 años, es reservado.

Decisiones sobre santos y una reunión formal de cardenales

El boletín del mediodía del martes del Vaticano contenía una serie de decisiones significativas, la más importante de las cuales fue que Francisco se reunió con el cardenal Pietro Parolin y el arzobispo Edgar Peña Parra, el “sustituto” o jefe de gabinete del Vaticano. Es la primera vez que se sabe que el papa se reúne con Parolin, quien es básicamente el primer ministro del Vaticano, desde la hospitalización de Francisco el 14 de febrero.

Durante la audiencia, Francisco aprobó decretos para dos nuevos santos y cinco personas para beatificación, el primer paso hacia la santidad. Francisco también decidió “convocar un consistorio sobre las futuras canonizaciones”.

Por lo regular, el papa aprueba decretos de la oficina de canonización cuando está en el Vaticano, aunque en audiencias con el jefe de esa oficina, no con Parolin. Pero la convocatoria de un consistorio, que es una reunión formal de cardenales, también fue significativa y con visión de futuro, dada su enfermedad.

No se fijó una fecha para la reunión. Pero también fue en un consistorio banal para fijar fechas de canonizaciones el 11 de febrero de 2013, cuando el papa Benedicto XVI anunció, en latín, que renunciaría porque no podía seguir el ritmo de las exigencias del papado. Francisco ha dicho que él también consideraría renunciar si se encontrara en esa situación, después de que Benedicto XVI “abrió la puerta” y se convirtió en el primer papa en 600 años en retirarse.

Giovanna Chirri, la reportera de la agencia de noticias italiana ANSA que cubría el consistorio ese día y dio la primicia porque entendía latín, dijo que no creía que Francisco seguiría los pasos de Benedicto XVI, “aunque algunos lo desearían”.

“Podría estar equivocada, pero espero que no”, dijo a The Associated Press. “Mientras él esté vivo, el mundo y la iglesia lo necesitan”.

El biógrafo en inglés de Francisco, Austen Ivereigh, dijo que era posible y que lo único que importa es que Francisco sea “totalmente libre para tomar la decisión correcta”.

“El papa siempre ha dicho que el papado es de por vida, y ha demostrado que no hay problema con un papa frágil y anciano”, dijo Ivereigh. “Pero también ha dicho que si alguna vez tuviera una condición degenerativa o debilitante a largo plazo que le impidiera llevar a cabo plenamente el ejercicio del ministerio papal, consideraría renunciar. Y así lo haría cualquier papa”.

Las ideas de Francisco sobre la renuncia

Francisco ha dicho que si renunciara, viviría en Roma, fuera del Vaticano, y sería llamado “obispo emérito de Roma” en lugar de papa emérito, dados los problemas que ocurrieron con el experimento de Benedicto XVI como papa retirado.

A pesar de sus mejores esfuerzos, Benedicto XVI siguió siendo un punto de referencia para los conservadores antes de morir en 2022, y su hogar dentro de los jardines del Vaticano se convirtió en un destino de peregrinación para la derecha.

Francisco también ha escrito una carta de renuncia, para ser invocada si quedara incapacitado médicamente.

Además de la audiencia con Parolin, el Vaticano publicó el mensaje de Francisco para la Cuaresma, el período previo a la Pascua, en otra señal de visión de futuro.

En un boletín posterior, Francisco nombró a varios nuevos obispos para Brasil, a un nuevo arzobispo para Vancouver y modificó la ley del Estado de la Ciudad del Vaticano para crear una nueva jerarquía.

Francisco nombró recientemente a la primera mujer en dirigir la ciudad-Estado, la hermana Raffaella Petrini, quien asumirá el 1 de marzo. En el anuncio del martes, Francisco la empoderó específicamente para liderar y para decir a sus subalternos sacerdotales qué hacer.

Muchas, si no todas, estas decisiones probablemente estaban en proceso desde hace algún tiempo. Pero el Vaticano ha dicho que Francisco ha estado haciendo algo de trabajo en el hospital, incluyendo la firma de documentos, y de todos modos no hay disposición en la Iglesia católica para transferir el poder papal completo excepto en el caso de una renuncia o muerte de un papa.

La única otra persona externa que se sabe que ha visitado al papa, además de sus secretarios personales y personal médico, es la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien lo visitó el 19 de febrero.

El papa durmió bien

El martes por la mañana, la actualización matutina típicamente breve del Vaticano dijo: “El papa durmió bien, toda la noche”.

La noche anterior, los médicos habían dicho que seguía en estado crítico en el hospital Gemelli de Roma con neumonía doble, pero informaron una “ligera mejoría” en algunos resultados de laboratorio. En el boletín más optimista en días, el Vaticano dijo que Francisco había retomado su trabajo desde su habitación en el hospital, llamando a una parroquia en la Ciudad de Gaza con la que ha mantenido contacto desde que comenzó la guerra allí.

Los médicos han dicho que la condición del papa argentino, a quien le extirparon parte de un pulmón cuando era joven, es delicada, dada su edad, fragilidad y enfermedad pulmonar preexistente antes de que se presentara la neumonía. Pero en la actualización del lunes, dijeron que no había tenido más crisis respiratorias desde el sábado, y el flujo y la concentración de oxígeno suplementario se han reducido ligeramente. La ligera insuficiencia renal detectada el domingo no era motivo de alarma por el momento, dijeron los médicos.

Aliados y fieles esperanzados

Los críticos de derecha de Francisco han estado difundiendo rumores alarmantes sobre su estado, pero sus aliados lo han animado y expresado esperanza de que se recupere. Muchos señalaron que, desde la misma noche de su elección como papa, Francisco había pedido las oraciones de los fieles de a pie, una solicitud que repite a diario.

“Soy testigo de todo lo que hizo por la Iglesia, con un gran amor por Jesús”, declaró el cardenal hondureño Oscar Rodríguez Maradiaga al diario italiano La Repubblica. “Humanamente hablando, no creo que sea el momento de que se vaya al Paraíso”.

En el Gemelli, en una lluviosa mañana de martes, romanos y visitantes rezaban por el pontífice. Hoang Phuc Nguyen, que vive en Canadá, pero estaba de visita en Roma para participar en una peregrinación con motivo del Año Santo, acudió al centro médico para rezar una oración especial por el papa ante la estatua de San Juan Pablo II que está en la entrada principal del complejo.

“Hemos oído que está en el hospital y estamos muy preocupados por su salud”, afirmó Nguyen. “Él es nuestro padre y es nuestra responsabilidad rezar por él”.

La periodista de The Associated Press Giovanna dell’Orto contribuyó a este despacho.

