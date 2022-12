Beatriz Álvarez: "Es un privilegio liderar este superproyecto de la Liga F"

La presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez Mesa, aseguró este jueves que le resulta "un privilegio liderar el superproyecto" que supone la profesionalización del fútbol femenino, un proceso que no ha sido "fácil" y al que le queda "mucho por crecer".

"Esto no me hace sentirme más importante, sí tomar conciencia del proyecto que estoy liderando, que es ilusionante, que levanta pasiones y que nos inquieta a todos. Es un privilegio liderar este superproyecto y creo en él, va en mi ADN", apuntó Álvarez Mesa en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press patrocinados por DAZN, Loterías y Apuestas del Estado, Repsol y Unicaja Banco.

La dirigente recalcó que "nadie creía" en este proyecto y que "ahora mismo parece muy fácil y es atractivo presidir una liga". "Pero me acordé de cuando no era tan dulce y se me pasan muchas personas por la cabeza", añadió.

La asturiana, que no se considera "especialmente ambiciosa" y que le gusta ser "una persona cercana", afirmó que "dar voz" a este proyecto "no es sencillo". "Hay que poner de acuerdo a mucha gente y me movió que los clubes vinieron a buscarme porque quería alguien que no aterrizara de repente, que viniera del 'barro'. No me lo había planteado y ya me había apartado un poco del fútbol, pero fue algo que me tocó mucho emocionalmente", subrayó la ex directora general de Deportes del Principado de Asturias.

También fue clave "el propio proyecto". "No es mío, se fue construyendo muchos años atrás y por muchas personas, que creció de la mano de los clubes. Lo sentía como parte de mi vida", confesó Álvarez Mesa que no olvidó "la parte social" ya que su cargo puede ayudar a "visibilizar a muchas mujeres" y a decirlas que "se puede ser mujer, madre y ocupar un cargo así sin ningún tipo de culpa y conciliando".

"El camino hacia la profesionalización no fue fácil. Los clubes estaban agotados de pelear, decidimos unirnos y crear la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) en 2015. Luego llegaron la primera venta de derechos audiovisuales en 2019 y el convenio colectivo en 2020, y es entonces cuando la ACFF decide de forma un poco loca solicitar al CSD la calificación de profesional. No fue algo fácil para Irene Lozano (entonces presidenta del CSD), tuvo que pelear por muchas trabas", repasó sobre el recorrido hasta la profesionalización, que terminó en mayo de 2022.

La presidenta de la Liga F remarcó que aún le queda "mucho por crecer" a un campeonato, que necesitaba "una identidad propia". "La letra 'F' representa muchos de los valores que venimos viviendo en nuestra vida", explicó sobre el nombre elegido para la competición.

Esta tiene como "objetivo fundamental ser sostenible y que los clubes se vaya profesionalizando" y recalcó aspectos claves como "la explotación comercial". "Teníamos muy poco tiempo y era fundamental iniciar la competición con la mayor seguridad y tranquilidad económica para los clubes", detalló.

También celebró el acuerdo por 42 millones durante cinco años con LaLiga para que esta sea la agencia comercial de la Liga F. "Somos primos hermanos y nos debemos beneficiar de quien abre camino. El fútbol masculino es un ejemplo en la explotación comercial y audiovisual, nadie mejor que LaLiga puede llegar a potenciales patrocinadores", admitió.

En este sentido, la dirigente asturiano confirmó que en "los próximos días" cerrarán nuevos "patrocinios importantes con sectores que pueden estar interesados" y dio las gracias a Finetwork, "un socio más que un patrocinador", por apostar por el fútbol femenino y darle el 'naming'. "Es una empresa innovadora y compartimos un punto de locura. Viene a sumar al proyecto muchas cosas y hará crecer el producto de forma exponencial", agregó.

Nuevo reglamente audiovisual de carácter "pedagógico"

Álvarez Mesa habló de los 35 millones en cinco temporadas para que DAZN sea el 'tender' audiovisual, un acuerdo que costó "mucho sudor". "No era sencillo lograr que en poco tiempo se retransmitiesen todos los partidos porque la visibilidad era completamente necesaria", indicó.

De todos modos, sabe que deben "mejorar la imagen audiovisual" y por ello pondrán en marcha un manual audiovisual "para matizar criterios comunes" en este aspecto. "No es un reglamento sancionador como el de LaLiga porque estamos en un momento inicial y es más algo pedagógico", aclaró.

De cara al futuro, tiene claro que deben "mejorar las instalaciones para mejorar la calidad del producto", la firma de un nuevo convenio colectivo "para mejorar aspectos del anterior y que sea acorde a la situación actual" del fútbol femenino para poder "ir juntos de la mano en el crecimiento porque la profesionalización no llega con un 'cofre de oro'", advirtió.

La digitalización, la profesionalización de los clubes, "porque hay cinco que son exclusivamente femeninos" y necesitan "ayudarles con recursos económicos y humanos", el desarrollo de la Fundación Liga F para proyectos sociales, la "especialización respecto al fútbol masculino" para diferenciarse porque no tienen el "mismo espectador o patrocinador", y la "internacionalización" porque están "un poco de moda" y de cara también a "aprender de ligas que son potencia ahora", son otros los objetivos que se marca la asturiana, que ve como "un privilegio" que estén "abriendo camino" para que otros deportes sena profesionales.

