Bebés de incubadoras en Gaza corren peligro al intensificarse el asalto israelí, según Unicef

Por Emma Farge

GINEBRA, Suiza, 29 sep (Reuters) - La organización de la ONU para la infancia pidió el lunes una evacuación inmediata para salvar al menos a 25 bebés enfermos o prematuros en incubadoras en la ciudad de Gaza, mientras Israel intensificó su ofensiva terrestre bombardeando durante la noche un hospital que alberga a cerca de la mitad de ellos.

Las autoridades sanitarias palestinas dicen que los tanques están rodeando la zona cercana al hospital Al Helo, donde hay al menos 12 bebés en incubadoras. Los médicos dijeron que el lugar fue bombardeado. Un vídeo obtenido por Reuters mostraba las habitaciones y camas del hospital sembradas de escombros.

"Es hora de trasladarlos porque la ciudad de Gaza se ha convertido de nuevo en una zona de combate, pero ¿trasladarlos adónde? No hay ningún lugar seguro al que puedan ir", dijo a Reuters Ricardo Pires, portavoz de Unicef.

Las autoridades israelíes no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La evacuación de los bebés, muchos de ellos recién nacidos, significará trasladarlos a carros improvisados, envueltos en mantas con suministros portátiles de oxígeno y goteros, explicó Pires. Aún así, podrían estar expuestos a infecciones, a temperaturas variables o podrían agotarse los suministros durante el traslado.

"Trasladarlos parece la mejor opción que tenemos ahora... pero al mismo tiempo es muy arriesgada".

No estaba claro de inmediato qué hospitales podrían acoger a los bebés, ya que muchos de los recintos están dañados, abarrotados y sufren carencias.

Pires estuvo en la ciudad de Gaza el mes pasado, donde vio a uno de los bebés: una niña prematura llamada Narges que, dijo, había sido extraída del vientre de su madre muerta de un disparo en la cabeza.

"Estamos muy preocupados, no sólo por ella, sino por todos los demás bebés", dijo, y afirmó que los esfuerzos por contactar con su padre y sus médicos desde el bombardeo habían sido infructuosos.

En la ciudad de Gaza hay más bebés que incubadoras y algunos de ellos están compartiéndolas, dijo, añadiendo que Israel había denegado algunas peticiones para importar más. Pires dijo haber visto cuatro en una incubadora el mes pasado.

No fue posible ponerse en contacto con las autoridades israelíes para que comentaran la acusación de que habían denegado solicitudes para traer incubadoras.

Cientos de miles de gazatíes se han visto desplazados por la ofensiva contra el norte de Gaza, azotado por la hambruna y donde la escasez está empeorando. Israel ha afirmado que no detendrá los combates a menos que Hamás libere a todos los rehenes y se rinda definitivamente. (Reportaje de Emma Farge; información adicional de Nidal al-Mughrabi en El Cairo y Alexander Cornwell en Jerusalén.

Editado en español por Natalia Ramos