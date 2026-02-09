Bebidas con cafeína pueden ayudar a proteger el cerebro: estudio

Por Nancy Lapid

9 feb (Reuters) - Beber varias tazas de café con cafeína o té al día puede ayudar en cierta medida a preservar la capacidad cerebral y prevenir la demencia, informaron investigadores el lunes

Las personas con el mayor consumo diario de café con cafeína tenían un 18% menos de riesgo de desarrollar demencia en comparación con aquellas con el menor consumo, según un estudio basado en las respuestas a cuestionarios de 132.000 adultos estadounidenses a lo largo de cuatro décadas

El estudio, publicado en JAMA, también reveló que las personas con mayor consumo tenían una tasa más baja —casi 2 puntos porcentuales— de problemas de memoria en comparación con las que tenían el consumo más bajo

Los resultados fueron similares con el té con cafeína, pero no con las bebidas descafeinadas, según los investigadores, que afirmaron que aunque los resultados son alentadores, el estudio no demuestra que la cafeína ayude a proteger el cerebro

La magnitud del efecto de la cafeína, si es que existe, fue pequeña, y hay otras formas mejor documentadas de proteger la función cognitiva a medida que las personas envejecen, afirmó en un comunicado el Dr. Daniel Wang, de la Facultad de Medicina de Harvard, director del estudio

Según investigaciones anteriores, los factores relacionados con el estilo de vida que se asocian con un menor riesgo de demencia incluyen el ejercicio físico, una dieta saludable y un sueño adecuado

"Nuestro estudio sugiere que el consumo de café o té con cafeína puede ser una pieza de ese rompecabezas", afirmó Wang

Los resultados fueron más pronunciados en los participantes que consumían de dos a tres tazas de café con cafeína o de una a dos tazas de té con cafeína al día, informaron los investigadores

Los que bebían café con cafeína también obtuvieron mejores resultados en algunas pruebas objetivas de función cognitiva, según el estudio. Se necesitan más investigaciones para validar los factores y mecanismos responsables de los hallazgos, afirmaron los investigadores

Señalaron que los ingredientes bioactivos del café y el té, como la cafeína y los polifenoles, se han revelado como posibles factores que reducen la inflamación y el daño de las células nerviosas, al tiempo que protegen contra el deterioro cognitivo. (Reporte de Nancy Lapid; Editado en español por Javier Leira)