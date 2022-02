«Beeing Hope», la primera colección multidisciplinar de NFT de Turquía, se propone salvar a las abejas en peligro de extinción y a la producción local de miel de pino

Estambul--(business wire)--feb. 9, 2022--

El verano pasado, los devastadores incendios forestales que asolaron las zonas más fértiles del Mediterráneo y el Egeo en Turquía dejaron una huella indeleble en el ecosistema local y destruyeron varias industrias locales. Según estimaciones del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), el año pasado los incendios destruyeron unas 203 000 hectáreas de bosque en Turquía.

Los frecuentes incendios forestales de Turquía, en parte causados por la crisis climática mundial, representan una amenaza existencial para la biodiversidad de la región. Por ello, con el fin de mitigar esta amenaza y proteger las diversas regiones costeras del país, se lanza el proyecto «Beeing Hope», una ambiciosa iniciativa de responsabilidad social con el patrocinio de Le Petit Marseillais Turkey.

Ayudar a reparar los ecosistemas dañados de Turquía El proyecto «Beeing Hope», que reúne al conjunto de interesados por una causa común, pretende sanar los ecosistemas turcos afectados por los incendios, proteger las poblaciones de abejas en peligro y ayudar a reactivar la producción local de miel de pino. Concentrada en gran medida en las regiones del Egeo y el Mediterráneo, la producción local de miel de pino se paralizó por los incendios del año pasado, lo que supuso un perjuicio enorme para las comunidades rurales.

Según los organizadores, gran parte de los ingresos generados por el proyecto se destinarán a sensibilizar a la población sobre el tema y a apoyar iniciativas ecológicas en todo el país.

Beeinghopenft: La primera colección multidisciplinar de NFT de Turquía Como parte del proyecto «Beeing Hope», se organizará una exposición de arte generada por tókenes no fungibles (non-fungible tokens, NFT), que son unidades de datos almacenadas en una cadena de bloques. Con 10 080 obras de arte digital de 28 artistas visuales, la colección «beeinghopenft» se presenta como la primera exposición de arte acogida en Turquía en adoptar un enfoque totalmente multidisciplinar.

Cabe destacar que todos los artistas que participan han visitado las regiones de Turquía afectadas por el fuego. Eso les permitió escuchar los relatos de los residentes locales, incluidos los apicultores, que fueron testigos directos de los incendios del verano pasado. Conmovidos por lo que vieron, los artistas se inspiraron para crear la obra digital generada por NFT que se presentará en la próxima colección.

