Begoña Piña, Yolanda Flores, Conxita Casanovas y María Guerra, Premios a la Investigación del Cine Español

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La sede de la Academia de Cine ha acogido la IV edición de los Premios a la Investigación del Cine Español, los galardones que reconocen el trabajo de investigación y divulgación del audiovisual desarrollado por estudiantes, docentes y profesionales de la comunicación, y que anualmente entrega la Cátedra FlixOlé-URJC. Las periodistas Begoña Piña, Yolanda Flores, Conxita Casanovas y María Guerra; la exposición de la SGAE 'Comedia, que no es poco' o la serie documental de RTVE, 'Los archivos secretos del NODO' han sido algunos de los premiados.

Unos premios que, tal y como ha señalado el fundador de la plataforma FlixOlé, Enrique Cerezo, nacieron "para tender puentes entre la investigación académica y la industria" y que se han convertido "en un espacio consolidado, necesario y cada vez más diverso". "Estos premios son las butacas donde teoría y práctica dialogan", ha destacado Cerezo en su discurso en el que ha afirmado que "investigar el cine español es también hacer cine español".

"Cada estudio, libro, artículo y proyecto amplía la vida de nuestras películas, contribuye a revisarlas desde otros planos y, sobre todo, permite que nuevas generaciones encuentren en ellas una identidad y una memoria compartida. Y este año, la pluralidad de mirada nos habla de un cine que sigue inspirando", ha apuntado para después concluir señalando que "el audiovisual español no sólo se escribe con cámaras: también con estudio, reflexión, análisis y memoria".

El acto ha sido inaugurado por el director de la Cátedra FlixOlé-URJC, investigador y docente, Mario Rajas, quien ha puesto el acento en el papel de la enseñanza superior: "Estos premios reflejan un momento crucial en la revolución que están viviendo las universidades, que se han convertido en productoras de contenidos". A éste le ha seguido el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Abraham Duarte, quien ha hecho entrega del primer galardón, Mejor Trabajo de Fin de Grado (TFG): "Un TFG es un medio sensacional para dar a conocer a la sociedad la cantidad y calidad de proyectos que se generan en las aulas universitarias, una forma de conectar cultura, ciencia, arte y futuro".

Así, Esther Muñoz ha abierto el certamen con su TFG 'La evolución de la representación femenina a través de la dirección de arte en la cinematografía española'. Ya en la categoría mejor TFM, Eduard Grañana se ha alzado con la estatuilla por medio de 'De l'hegemonia a la marginalitat. Una visió de les masculinitats en el cinema de la transició d'Eloy de la Iglesia', proyecto que muestra cómo el director en cuestión "no filmó delincuencia, sino humanidad y una España que muchos preferían no ver", en palabras de la artista 'La Pucci', quien ha concedido el premio.

Fernando Sánchez ha recogido el trofeo a mejor tesis doctoral por 'El neo-noir español en la cultura de la indignación (2009-2020): un género cinematográfico, un intermedio trasnacional entre industria y sociedad'; mientras que Minerva Campos ha sido la ganadora en la categoría mejor artículo científico por 'Para ser un 'clase A': las negociaciones del Festival de Cine de San Sebastián y la FIAPF (1953-1985)', haciéndole entrega del mismo la responsable Artxiboa en el Festival de San Sebastián, Irati Crespo.

PREMIOS ESPECIALES

Finalizados los premios académicos, se ha dado paso al reconocimiento de las propuestas periodísticas y editoriales de la gala. La periodista Begoña Piña ha sido la primera en subirse al escenario por su publicación 'El ogro del bosque', premio artículo especializado.

"Quiero agradecer al equipo de Furtivos por su osadía: es una propuesta tan radical, políticamente incorrecta y valiente que, hoy en día, a nadie se le habría ocurrido pensarla", ha manifestado Piña que se mostró "muy feliz" porque en esta edición los premios reconozcan la labor "de cuatro periodistas veteranas que hemos peleado mucho". "Y esto no es una coincidencia es una gran victoria", ha sentenciado.

Concepción Cascajosa ha recibido el premio por su estudio 'La profesión del guionista en España'. "Espero que este tipo de estudios ayuden a superar la precariedad en la profesión del guionista", ha dicho. Asimismo, el crítico y economista, Miguel Marías, ha recibido el premio a mejor libro de cine español por 'Otro Luis Buñuel', "un libro que es mérito de Luis Buñuel", en palabras de su autor.

El presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, le ha obsequiado con la estatuilla y le ha dedicado unas emotivas palabras: "Miguel siempre ha escrito de cine de una manera especial, combinando el análisis riguroso con una gran intuición personal y sentido artístico. Trabajar sobre Buñuel es una audacia, porque se ha escrito mucho sobre él, y es estupendo conseguir lo que ha hecho Marías, dando una visión personal de Buñuel".

En la categoría mejor actividad o iniciativa, el presidente de la SGAE, Antonio Onetti, junto a la responsable de Actividades Complementarias de la entidad, Maribel Sausor, y el humorista, Arturo González Campos, han recogido el reconocimiento por la muestra 'Comedia, que no es poco'. "Esta exposición no hubiese sido posible sin el trabajo de nuestros autores, ya que una parte de lo que se recauda permite este tipo de proyectos", ha declarado Onetti, mientras que González Campos ha subrayado que "un país es una carrera de fondo en la que, cuando se pasan las batallas, lo que queda es lo que nos hace reír. Ese es el espíritu de esta exposición".

El director de Cine y Ficción de RTVE, José Pastor, acompañado por el directivo de la productora Minoría Absoluta, Francesc Escribano, han detallado el trabajo detrás del documental 'Los archivos secretos del NODO', premio a mejor investigación audiovisual. "Se ha demostrado que cuando a la audiencia se le da un proyecto de calidad, responde. Y así ha sido con este documental, que ha llegado a liderar La 1", ha explicado Pastor antes de que Escribano incidiese en todo el trabajo "de un año, para recuperar las historias que no se querían contar".

La periodista de Cadena SER, Pepa Blanes, y su compañero de profesión en Kinótico, Iñaki Mayora, tomaron el micrófono para presentar al medio emergente ganador, 'La Script' de María Guerra. La directora del programa ha subrayado que "'La Script' no es mía, es un proyecto colectivo". "Tenemos 14 años, somos adolescentes y por eso tenemos tanta mala uva", ha dicho entre risas antes de agradecer a los premios que reconozcan a "una geneneció de periodistas veteranas".

"En este mundo del periodismo se ha barrido a las mujeres de manera cruel y vergonzosa", ha concluido.

El también periodista y escritor, Fernando Lara, otorgó el galardón programa de divulgación a Yolanda Flores, por su espacio 'De Película'. "Me pregunté a qué venía el premio a 'Divulgación', pero pensé en los 27 años que llevamos haciendo el programa y en todos los jóvenes que han aprendido con nosotros. Eso también es divulgar sobre cine y nos sentimos satisfechos por ello", afirmó la premiada.

La gala concluyó con los homenajes a la trayectoria profesional. Por un lado, los hermanos Javier e Ignacio Muñoz recibieron el reconocimiento a medio siglo de dedicación a la investigación, pensamiento y divulgación cinematográfica y comunicativa a través de FRAGUA: "Recibir al premio a toda una carrera es un honor, y más cuando se trata de una editorial. Gracias a todos los que siguen pensando que la Cultura es indispensable para vivir".

La periodista y crítica cinematográfica, Conxita Casanovas, cerró el acto al recibir de manos de Fernando Trueba el premio a toda una vida dedicada a la divulgación del séptimo arte nacional: "Me toca dar un premio a una persona que siempre me gustó por su amabilidad, la pureza con la que practica su oficio y el gran amor al cine". "El cine español es 'La niña de mis ojos' y tenemos que defenderlo desde los frentes que abramos para continuar aportando", agradeció Casanovas.