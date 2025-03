BeiGene anuncia resultados financieros y actualizaciones comerciales del cuarto trimestre y del año completo de 2024

SAN MATEO, California--(BUSINESS WIRE)--mar. 1, 2025--

BeiGene, Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), una compañía global de oncología que tiene la intención de cambiar su nombre a BeOne Medicines Ltd., anunció hoy los resultados financieros y actualizaciones corporativas del cuarto trimestre y del año completo de 2024.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250227442030/es/

(Graphic: Business Wire)

“Nuestros resultados del cuarto trimestre y del año completo demuestran nuestro tremendo crecimiento como potencia mundial en oncología, reforzado por el éxito continuo de BRUKINSA y el desarrollo de una de las líneas de investigación en tumores sólidos más prolíficas en oncología, con múltiples lecturas de datos previstas para este año”, dijo John V. Oyler, cofundador, presidente y director ejecutivo de BeiGene. “BRUKINSA es ahora el líder inequívoco en nuevos inicios de tratamiento para pacientes con LLC en los EE. UU., tiene la etiqueta más amplia de todos los inhibidores de BTK y sirve como piedra angular de nuestra franquicia de hematología, mostrando una inmensa promesa como columna vertebral junto con nuestro inhibidor de BCL2 en etapa avanzada, sonrotoclax, y nuestro potencial CDAC BTK de primera clase. También estamos construyendo futuras franquicias de tumores sólidos en cánceres de mama, pulmón y gastrointestinales aprovechando nuestras plataformas en anticuerpos multiespecíficos, degradadores de proteínas y conjugados anticuerpo-fármaco. “El año 2025 marca un punto de inflexión, ya que anticipamos lograr un ingreso operativo y un flujo de efectivo operativo GAAP positivos junto con nuestra intención de cambiar nuestro nombre a BeOne con nuestro nuevo símbolo NASDAQ, ONC."

Panorama financiero del cuarto trimestre y del año completo de 2024

(Cantidades en miles de dólares estadounidenses y no auditadas)

Cuarto trimestre Año completo 2024 2023 % Cambio 2024 2023 % Cambio Ingresos netos por productos $ 1,118,035 $ 630,526 77 % $ 3,779,546 $ 2,189,852 73 % Ingresos netos por colaboraciones $ 9,789 $ 3,883 152 % $ 30,695 $ 268,927 (89 )% Ingresos totales $ 1,127,824 $ 634,409 78 % $ 3,810,241 $ 2,458,779 55 % Pérdidas GAAP derivadas de las operaciones $ (79,425 ) $ (383,795 ) (79 )% $ (568,199 ) $ (1,207,736 ) (53 )% Ingresos (pérdidas) operativos ajustados* $ 78,603 $ (267,224 ) 129 % $ 45,356 $ (752,473 ) 106 %

* Para obtener una explicación de nuestro uso de medidas financieras no GAAP, consulte la sección "Nota sobre el uso de medidas financieras no GAAP" más adelante en este comunicado de prensa y para una conciliación de cada medida financiera no GAAP con las medidas GAAP más comparables, consulte la tabla al final de este comunicado de prensa.

Actualizaciones comerciales clave

BRUKINSA ® (zanubrutinib) es un inhibidor de BTK de molécula pequeña disponible por vía oral diseñado para proporcionar una inhibición completa y sostenida de la proteína BTK mediante la optimización de la biodisponibilidad, la semivida y la selectividad. Con una farmacocinética diferenciada en comparación con otros inhibidores de BTK aprobados, se ha demostrado que BRUKINSA inhibe la proliferación de células B malignas en una serie de tejidos relevantes para la enfermedad. BRUKINSA tiene la etiqueta más amplia a nivel mundial de todos los inhibidores de BTK y es el único inhibidor de BTK que proporciona la flexibilidad de una o dos dosis diarias. El programa de desarrollo clínico de BRUKINSA incluye aproximadamente 7100 pacientes inscritos hasta la fecha en más de 30 países y regiones en más de 35 ensayos. BRUKINSA está aprobado en más de 70 mercados y se han tratado a más de 180 000 pacientes en todo el mundo.

Las ventas de BRUKINSA en EE. UU. totalizaron $616 millones y $2.000 millones en el cuarto trimestre y el año completo de 2024, lo que representa un crecimiento del 97% y 106%, respectivamente, en comparación con los períodos del año anterior, y más del 60% del crecimiento de la demanda trimestre a trimestre provino de un uso ampliado en leucemia linfocítica crónica (LLC), ya que BRUKINSA continuó ganando participación como líder en nuevos inicios de pacientes en EE. UU. en LLC y todas las demás indicaciones aprobadas; Las ventas de BRUKINSA en Europa totalizaron $113 millones y $359 millones en el cuarto trimestre y el año completo de 2024, lo que representa un crecimiento del 148% y 194%, respectivamente, en comparación con los períodos del año anterior, impulsado por una mayor participación de mercado en todos los mercados principales, incluidos Alemania, Italia, España, Francia y el Reino Unido; y

Celebró un acuerdo de resolución de litigio de patentes con MSN Pharmaceuticals, Inc. y MSN Laboratories Private Ltd. otorgando a MSN el derecho de vender una versión genérica de BRUKINSA en los EE. UU. no antes del 15 de junio de 2037, sujeto a una posible aceleración o extensión en circunstancias habituales para acuerdos de este tipo.

TEVIMBRA ® (tislelizumab)es un anticuerpo monoclonal anti-proteína de muerte celular programada 1 (PD-1) de inmunoglobulina G4 (IgG4) humanizada de diseño exclusivo con alta afinidad y especificidad de unión contra PD-1; está diseñado para minimizar la unión a los receptores Fc-gamma (Fcγ) en los macrófagos, lo que ayuda a las células inmunitarias del cuerpo a detectar y combatir los tumores.TEVIMBRA es el activo fundamental de la cartera de tumores sólidos de BeiGene y ha demostrado potencial en múltiples tipos de tumores y entornos de enfermedad. El programa de desarrollo clínico de TEVIMBRA incluye casi 14.000 pacientes inscritos hasta la fecha en 35 condados y regiones en 70 ensayos, incluidos 21 estudios que permiten el registro. TEVIMBRA está aprobado en 45 mercados y más de 1,3 millones de pacientes han sido tratados en todo el mundo.

Las ventas de tislelizumab totalizaron $154 millones y $621 millones en el cuarto trimestre y el año completo de 2024, lo que representa un crecimiento del 20% y el 16%, respectivamente, en comparación con los períodos del año anterior;

Recibió la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA) en combinación con quimioterapia basada en platino y fluoropirimidina para el tratamiento de primera línea del adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica HER2-negativo irresecable o metastásico en adultos cuyos tumores expresan PD-L1 (≥1); y

Recibió la aprobación de la Comisión Europea (CE) en combinación con quimioterapia para el tratamiento de primera línea del carcinoma de células escamosas de esófago y del adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica.

Aspectos destacados del proyecto

La estrategia de cartera de BeiGene pone énfasis en la generación rápida de datos de prueba de concepto clínicos en etapa temprana, gracias a su enfoque de operaciones de desarrollo global con ventajas de velocidad y costo (“Fast to Proof of Concept”). El equipo de investigación y desarrollo global interno de la empresa, que incluye operaciones y desarrollo clínicos, está compuesto por casi 3700 colegas que realizan ensayos en seis continentes y se esfuerzan por garantizar una calidad rigurosa de los datos mediante colaboraciones con reguladores e investigadores en más de 45 países. Este enfoque estratégico maximiza los recursos al canalizar las inversiones controladas por datos hacia los candidatos clínicamente diferenciados más prometedores de manera rápida y restar prioridad a otros. Con uno de los equipos de investigación oncológica más grandes de la industria, BeiGene ha demostrado fortalezas en el descubrimiento de moléculas pequeñas y productos biológicos traslacionales, incluidas tres tecnologías de plataforma: anticuerpos multiespecíficos, compuestos de activación de degradación quimérica (CDAC) y conjugados anticuerpo-fármaco (ADC).

Hematología

BRUKINSA

En la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Hematología (ASH), se presentó un seguimiento de 5 años del estudio SEQUOIA; con ajuste por el impacto de COVID-19, el estudio demostró que el tratamiento con BRUKINSA redujo el riesgo de progresión o muerte en un 75% en comparación con bendamustina-rituximab en pacientes con LLC sin tratamiento previo (TN);

Se prevé que la formulación en comprimidos de BRUKINSA reciba la aprobación de la FDA y la CE en la segunda mitad de 2025;

Prever un análisis provisional de supervivencia libre de progresión para el estudio MANGROVE de fase 3 en linfoma de células del manto (MCL) TN en la segunda mitad de 2025; y

Se prevé completar la inscripción para la parte de linfoma folicular recidivante/refractario (R/R) del estudio de fase 3 MAHOGANY en la segunda mitad de 2025.

Sonrotoclax (inhibidor de BCL2)

Lecturas de datos planificadas en los ensayos de fase 2 de R/R CLL y R/R MCL y posibles presentaciones de aprobación acelerada en la segunda mitad de 2025;

En ASH, se presentaron datos de la cohorte de expansión de 320 mg de un estudio de fase 1/1b con una mediana de seguimiento de 1,5 años que no demostró progresión en pacientes con LLC TN en combinación con BRUKINSA;

Más de 1.800 pacientes inscritos hasta la fecha en todo el programa;

Se completó la inscripción en el estudio de fase 3 CELESTIAL en LLC TN;

Se prevé inscribir a los primeros sujetos en ensayos globales de Fase 3 en LLC R/R y LCM R/R en la primera mitad de 2025; y

Continúa la inscripción en el ensayo global de fase 2 sobre la macroglobulinemia de Waldenström.

BGB-16673 (BTK CDAC)

Continuación de la inscripción potencial para el estudio de fase 2 de LLC R/R, con lectura de datos prevista para 2026;

Más de 500 pacientes inscritos hasta la fecha en todo el programa;

Anticipar el inicio del ensayo de fase 3 en LLC R/R en comparación con la elección del médico en la primera mitad de 2025; y

Se anticipa el inicio del ensayo comparativo de fase 3 contra el inhibidor no covalente de BTK pirtobrutinib en LLC R/R en la segunda mitad de 2025.

Tumores sólidos

Se anticipan lecturas de datos para BGB-43395 (inhibidor de CDK4), BG-68501 (inhibidor de CDK2) y BG-C9074 (ADC B7H4) en la primera mitad de 2025, y datos internos de prueba de concepto para BG-60366 (EGFR CDAC), BGB-53038 (inhibidor de panKRAS), BG-C137 (ADC FGFR2b), BGB-C354 (ADC B7H3) y BG-C477 (ADC CEA) en la segunda mitad de 2025.

Cáncer de pulmón

Tarlatamab (AMG757, DLL3xCD3 BiTE): se prevé la lectura de datos del estudio de fase 3 en cáncer de pulmón de células pequeñas de segunda línea en la primera mitad de 2025;

Advan-TIG-302 (anticuerpo TIGIT): se anticipa la lectura de datos provisionales del estudio de fase 3 en cáncer de pulmón de células no pequeñas con PD(L)1 alto de primera línea en la segunda mitad de 2025;

BG-60366 (EGFR CDAC): ingresado en la clínica en el cuarto trimestre de 2024; mecanismo degradador diferenciado para abolir por completo la señalización de EGFR; altamente potente en mutaciones de EGFR sensibles y resistentes a osimertinib; sólidos datos de eficacia preclínica con dosificación oral y diaria;

BG-89894 (inhibidor de MAT2A): entró en aumento de dosis en el cuarto trimestre de 2024; posibles características mejores en su clase con potencia superior y penetración cerebral; fuerte sinergia entre PRMT5i y MAT2Ai en modelos preclínicos;

BGB-58067 (inhibidor de PRMT5 cooperativo con MTA): se introdujo en la clínica a principios de enero de 2025; potencial de primera clase con alta potencia, selectividad y penetrabilidad cerebral; y

BG-T187 (anticuerpo triespecífico EGFR x MET): aumento de dosis iniciado en el cuarto trimestre de 2024; diseño biparatópico MET diferenciado con actividad inhibidora de MET óptima para buscar la mejor oportunidad en su clase.

Cáncer de mama y ginecológico

BGB-43395 (inhibidor de CDK4): aumento continuo de la dosis en monoterapia y en combinación con fulvestrant y letrozol en el rango de dosis eficaz previsto; más de 180 pacientes inscritos hasta la fecha y prueba de concepto prevista para la primera mitad de 2025; planificación en marcha para ensayo de fase 3 en cáncer de mama metastásico HR+/HER2- de segunda línea en combinación con terapia endocrina; y

BG-68501 (inhibidor de CDK2) y BG-C9074 (ADC B7H4): aumento continuo de la dosis de monoterapia; más de 50 pacientes y más de 70 pacientes inscritos hasta la fecha, respectivamente.

Cánceres gastrointestinales

Zanidatamab (anticuerpo biespecífico HER2) en combinación con tislelizumab y quimioterapia: se prevé la lectura de los datos primarios de SSP del estudio de fase 3 en adenocarcinoma gastroesofágico HER2-positivo de primera línea en la segunda mitad de 2025; y

Los NME avanzaron hacia la clínica en el cuarto trimestre de 2024:

BGB-53038 (inhibidor de panKRAS): altamente potente y selectivo con amplia actividad contra mutaciones de KRAS en múltiples tipos de tumores; limita la toxicidad al preservar otras proteínas RAS; las mutaciones de KRAS están presentes en el 19 por ciento de los cánceres; y



BG-C137 (ADC FGFR2b): posible primer ADC de su clase para un objetivo validado en cánceres gastrointestinales superiores y de mama; posible eficacia superior en comparación con el anticuerpo monoclonal líder en modelos de expresión alta y media.

Inflamación e inmunología

BGB-45035 (IRAK4 CDAC): actualmente en aumento de dosis en cohortes SAD y MAD con más de 130 sujetos inscritos; degradador potente y selectivo que se dirige tanto a las funciones de quinasa como de andamiaje de IRAK4 para una degradación completa del objetivo; estudio de fase 2 planificado para 2025; prueba de concepto para la degradación de IRAK4 en tejidos en la segunda mitad de 2025.

Actualizaciones corporativas

Anunció la intención de cambiar el nombre de la Compañía a BeOne Medicines, pendiente de la aprobación de los accionistas; el nuevo nombre refleja el compromiso de la Compañía de desarrollar medicamentos innovadores para eliminar el cáncer asociándose con la comunidad global para atender a la mayor cantidad posible de pacientes;

Anunció un acuerdo de licencia global con CSPC Zhongqi Pharmaceutical Technology (Shijiazhuang) Co., Ltd. para SYH2039 (BG-89894), un nuevo inhibidor de MAT2A que se está explorando para tumores sólidos como monoterapia y en combinación con BGB-58067 (inhibidor de PRMT5 cooperativo con MTA);

Cambió el símbolo bursátil Nasdaq de la Compañía de “BGNE” a “ONC”; y

del sitio web de la empresa.

Datos financieros destacados del cuarto trimestre y del año completo de 2024

Los ingresos el cuarto trimestre y del año completo de 2024 fueron de $1.100 millones y $3.800 millones, respectivamente, en comparación con los $634 millones y $2.500 millones de los períodos del año anterior, impulsados ​​principalmente por el crecimiento de las ventas de productos BRUKINSA en los EE. UU. y Europa.

Los ingresos por productos totalizaron $1.1 mil millones y $3.8 mil millones para el cuarto trimestre y el año completo de 2024, respectivamente, en comparación con $631 millones y $2.2 mil millones en los períodos del año anterior. El aumento en los ingresos por productos se atribuyó principalmente al aumento de las ventas de BRUKINSA. Para el trimestre y el año completo de 2024, EE. UU. fue el mercado más grande de la Compañía, con ingresos por productos de $616 millones y $2.0 mil millones, respectivamente, en comparación con $313 millones y $946 millones, respectivamente, en los períodos del año anterior. Las ventas en EE. UU. también se vieron afectadas positivamente en el cuarto trimestre de 2024 por la estacionalidad y el momento de los patrones de pedidos de los clientes de aproximadamente $30 millones. Además del crecimiento de los ingresos de BRUKINSA, los ingresos por productos se vieron afectados positivamente por el crecimiento de los productos con licencia de Amgen y tislelizumab.

El margen bruto como porcentaje de las ventas globales de productos para el cuarto trimestre y el año completo de 2024 fue del 85,6 % y el 84,3 %, respectivamente, en comparación con el 83,2 % y el 82,7 % en los períodos del año anterior según los PCGA. El porcentaje del margen bruto aumentó tanto en el período intertrimestral como interanual debido a una combinación de ventas proporcionalmente mayor de BRUKINSA global en comparación con otros productos de nuestra cartera, parcialmente compensada por el impacto del gasto de depreciación acelerada de $16 millones y $33 millones, respectivamente, para el cuarto trimestre y el año completo de 2024, como resultado del cambio a líneas de producción más eficientes y de mayor escala para tislelizumab. Sobre una base ajustada, que no incluye la depreciación acelerada, el margen bruto como porcentaje de las ventas de productos aumentó a 87,4% y 85,5% para el cuarto trimestre y el año completo de 2024, respectivamente, en comparación con 83,7% y 83,2%, respectivamente, en los períodos del año anterior.

Gastos de operación

La siguiente tabla resume los gastos operativos del cuarto trimestre de 2024 y 2023, respectivamente:

GAAP No GAAP (en miles, excepto porcentajes) Cuarto trimestre de 2024 Cuarto trimestre de 2023 % Cambio Cuarto trimestre de 2024 Cuarto trimestre de 2023 % Cambio Investigación y desarrollo $542,012 $493,987 10% $474,874 $437,383 9% Ventas, generales y administrativas $504,677 $418,385 21% $433,059 $361,435 20% Gastos operativos totales $1,046,689 $912,372 15% $907,933 $798,818 14%

La siguiente tabla resume los gastos operativos para todo el año 2024 y 2023, respectivamente:

GAAP No GAAP (en miles, excepto porcentajes) Año fiscal 2024 Año fiscal 2023 % Cambio Año fiscal 2024 Año fiscal 2023 % Cambio Investigación y desarrollo $1,953,295 $1,778,594 10% $1,668,368 $1,558,960 7% Ventas, generales y administrativas $1,831,056 $1,508,001 21% $1,549,864 $1,284,689 21% Gastos operativos totales $3,784,351 $3,286,595 15% $3,218,232 $2,843,649 13%

Los gastos de investigación y desarrollo (I+D) aumentaron en el cuarto trimestre y el año completo de 2024 en comparación con los períodos del año anterior, tanto sobre una base GAAP como ajustada, principalmente debido al avance de los programas preclínicos hacia la clínica y los programas clínicos iniciales hacia la etapa final. Los honorarios iniciales y los pagos por hitos relacionados con la I+D en proceso para activos bajo licencia totalizaron $63 millones y $114 millones en el cuarto trimestre y el año completo de 2024, respectivamente, en comparación con $31,8 millones y $46,8 millones en los períodos del año anterior.

Los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) aumentaron en el cuarto trimestre y el año completo de 2024 en comparación con los períodos del año anterior tanto sobre una base GAAP como ajustada debido a la inversión continua en el lanzamiento comercial global de BRUKINSA principalmente en los EE. UU. y Europa. Los gastos de venta, generales y administrativos como porcentaje de las ventas de productos fueron del 45 % y el 48 % para el cuarto trimestre y el año completo de 2024, respectivamente, en comparación con el 66 % y el 69 % en los períodos del año anterior.

Pérdida neta

La pérdida neta GAAP mejoró para el cuarto trimestre y el año completo de 2024, en comparación con los períodos del año anterior, atribuible principalmente a pérdidas operativas reducidas.

En el cuarto trimestre de 2024, la pérdida neta por acción fue de 0,11 dólares por acción y 1,43 dólares por American Depositary Share (ADS), en comparación con los 0,27 dólares por acción y los 3,53 dólares por ADS del mismo período del año anterior. La pérdida neta para todo el año 2024 fue de 0,47 dólares por acción y 6,12 dólares por ADS, en comparación con los 0,65 dólares por acción y los 8,45 dólares por ADS del mismo período del año anterior.

El efectivo provisto por las operaciones para el cuarto trimestre de 2024 fue de $75 millones, un aumento de $297 millones con respecto al período del año anterior. Para todo el año 2024, el efectivo utilizado en las operaciones fue de $141 millones, una disminución de $1.000 millones con respecto al período del año anterior. La mejora en los flujos de efectivo operativos en el período se debió principalmente a la mejora de las pérdidas operativas GAAP y los ingresos operativos no GAAP.

Para obtener más detalles sobre los estados financieros de BeiGene de 2024, consulte el Informe anual de BeiGene en el Formulario 10-K para el año fiscal 2024 presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.

Orientación para el año completo 2025

La orientación financiera de BeiGene se resume a continuación:

Año fiscal 2025 1 Ingresos totales Entre 4.900 y 5.300 millones de dólares Gastos operativos GAAP (I+D y SG&A) Entre 4.100 y 4.400 millones de dólares Adicional: Porcentaje de margen bruto GAAP en el rango medio del 80 % Ingresos operativos GAAP positivos para todo el año Generación de flujo de caja positivo de las operaciones

1 No se asume ninguna actividad de desarrollo comercial nueva y material potencial ni elementos inusuales o no recurrentes. Se asumen los tipos de cambio del 31 de enero de 2025.

La previsión de ingresos totales de BeiGene para el año completo de 2025 de 4.900 millones a 5.300 millones de dólares incluye expectativas de un fuerte crecimiento de los ingresos impulsado por la posición de liderazgo de BRUKINSA en EE. UU. y la continua expansión global tanto en Europa como en otros mercados importantes del resto del mundo. Se espera que el porcentaje de margen bruto se sitúe en torno al 80 % debido a la combinación y las eficiencias de producción en comparación con 2024. La previsión de BeiGene para los gastos operativos combinados sobre una base GAAP incluye expectativas de inversión para respaldar el crecimiento tanto en lo comercial como en la investigación a un ritmo que siga ofreciendo un apalancamiento operativo significativo. Se espera que los gastos operativos no GAAP, que excluyen los costes relacionados con la compensación basada en acciones, la depreciación y los gastos de amortización, sigan la línea de los gastos operativos GAAP, con partidas de conciliación sin cambios con respecto a la práctica actual. La previsión de gastos operativos no supone ninguna actividad de desarrollo empresarial nueva y material potencial ni partidas inusuales o no recurrentes.

Llamada en conferencia y transmisión web

La conferencia telefónica sobre los resultados del cuarto trimestre y del año completo de 2024 de la empresa se transmitirá por Internet a las 8:00 a. m., hora del Este, el jueves 27 de febrero de 2025, y se podrá acceder a ella a través de la sección Inversores del sitio web de BeiGene, www.beigene.com. También estará disponible información complementaria en forma de presentación de diapositivas y una repetición de la transmisión por Internet.

Acerca de BeiGene

BeiGene, que planea cambiar su nombre a BeOne Medicines Ltd., es una empresa oncológica global que está descubriendo y desarrollando tratamientos innovadores que son más asequibles y accesibles para los pacientes con cáncer en todo el mundo. Con una amplia cartera, estamos acelerando el desarrollo de nuestra diversa línea de terapias novedosas a través de nuestras capacidades y colaboraciones internas. Estamos comprometidos a mejorar radicalmente el acceso a los medicamentos para muchos más pacientes que los necesitan. Nuestro creciente equipo global de más de 11.000 colegas se extiende por seis continentes. Para obtener más información sobre BeiGene, visite www.beigene.com y síganos en LinkedIn, X (antes conocido como Twitter), Facebook e Instagram.

BeiGene tiene la intención de utilizar la sección de inversores de su sitio web, su cuenta X (anteriormente conocida como Twitter) en x.com/BeiGeneGlobal, su cuenta de LinkedIn en linkedin.com/company/BeiGene, su cuenta de Facebook en facebook.com/BeiGeneGlobal y su cuenta de Instagram en instagram.com/BeiGeneGlobal para divulgar información material y cumplir con sus obligaciones de divulgación en virtud del Reglamento FD. En consecuencia, los inversores deben supervisar el sitio web de BeiGene, su cuenta X, su cuenta de LinkedIn, su cuenta de Facebook y su cuenta de Instagram, además de los comunicados de prensa de BeiGene, las presentaciones ante la SEC, las conferencias telefónicas públicas, las presentaciones y los webcasts.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 y otras leyes federales sobre valores, incluidas declaraciones sobre el momento de las lecturas de datos de prueba de concepto, las actividades y lecturas de ensayos clínicos, la inscripción en el estudio y las aprobaciones regulatorias; los ingresos futuros, los ingresos operativos, el flujo de caja, los gastos operativos y el porcentaje de margen bruto de BeiGene; el futuro de la línea de productos para tumores sólidos de BeiGene y su capacidad para abordar las necesidades no satisfechas de los pacientes en múltiples áreas de enfermedades y modalidades terapéuticas; el éxito futuro de los ensayos clínicos y las nuevas entidades moleculares de BeiGene; y los planes, compromisos, aspiraciones y objetivos de BeiGene bajo el título "Acerca de BeiGene". Los resultados reales pueden diferir materialmente de los indicados en las declaraciones prospectivas como resultado de varios factores importantes, incluida la capacidad de BeiGene para demostrar la eficacia y seguridad de sus candidatos a fármacos; los resultados clínicos de sus candidatos a fármacos, que pueden no respaldar un mayor desarrollo o aprobación de comercialización; las acciones de las agencias regulatorias, que pueden afectar el inicio, el momento y el progreso de los ensayos clínicos y la aprobación de comercialización; La capacidad de BeiGene para lograr el éxito comercial de sus medicamentos comercializados y candidatos a fármacos, si se aprueban; la capacidad de BeiGene para obtener y mantener la protección de la propiedad intelectual para sus medicamentos y tecnología; la dependencia de BeiGene de terceros para llevar a cabo el desarrollo, la fabricación, la comercialización y otros servicios de los medicamentos; la experiencia limitada de BeiGene en la obtención de aprobaciones regulatorias y la comercialización de productos farmacéuticos; la capacidad de BeiGene para obtener fondos adicionales para las operaciones y para completar el desarrollo de sus candidatos a fármacos y lograr y mantener la rentabilidad; y aquellos riesgos que se analizan con más detalle en la sección titulada “Factores de riesgo” en el informe anual más reciente de BeiGene en el Formulario 10-K, así como las discusiones sobre los posibles riesgos, incertidumbres y otros factores importantes en las presentaciones posteriores de BeiGene ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Toda la información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la fecha de este comunicado de prensa, y BeiGene no asume ninguna obligación de actualizar dicha información a menos que lo exija la ley. La orientación financiera de BeiGene se basa en estimaciones y suposiciones que están sujetas a incertidumbres significativas.

Estados de resultados consolidados condensados ​​(US GAAP) (Cantidades en miles de dólares estadounidenses, excepto acciones, American Depositary Shares (ADS), datos por acción y por ADS) Cuarto trimestre Año completo 2024 2023 2024 2023 (sin auditar) (auditado) Ganancia Ingresos netos por productos $1,118,035 $630,526 $3,779,546 $2,189,852 Ingresos por colaboración 9,789 3,883 30,695 268,927 Ingresos totales 1,127,824 634,409 3,810,241 2,458,779 Costo de ventas de productos 160,560 105,832 594,089 379,920 Beneficio bruto 967,264 528,577 3,216,152 2,078,859 Gastos operativos Investigación y desarrollo 542,012 493,987 1,953,295 1,778,594 Ventas, generales y administrativas 504,677 418,385 1,831,056 1,508,001 Gastos operativos totales 1,046,689 912,372 3,784,351 3,286,595 Pérdidas de operaciones (79,425) (383,795) (568,199) (1,207,736) Ingresos por intereses, neto 7,808 16,274 47,836 74,009 Otros ingresos (gastos), neto (13,734) 16,749 (12,638) 307,891 Pérdida antes de impuestos sobre la renta (85,351) (350,772) (533,001) (825,836) Gasto por impuesto sobre la renta 66,530 16,781 111,785 55,872 Pérdida neta (151,881) (367,553) (644,786) (881,708) Pérdida neta por acción $(0.11) $(0.27) $(0.47) $(0.65) Promedio ponderado de acciones en circulación: básicas y diluidas 1,381,378,234 1,353,005,058 1,368,746,793 1,357,034,547 Pérdida neta por American Depositary Share (“ADS”) $(1.43) $(3.53) $(6.12) $(8.45) Promedio ponderado de ADS en circulación (básicos y diluidos) 106,259,864 104,077,312 105,288,215 104,387,273

Seleccione datos del balance general consolidado condensado (US GAAP) (Cantidades en miles de dólares estadounidenses) A partir de 31 de diciembre, 31 de diciembre, 2024 2023 (auditado) Activos: Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido $2,638,747 $3,185,984 Cuentas por cobrar, netas 676,278 358,027 Inventarios, neto 494,986 416,122 Propiedad, planta y equipo, neto 1,578,423 1,324,154 Activos totales $5,920,910 $5,805,275 Pasivos y patrimonio: Cuentas por pagar $404,997 $315,111 Gastos acumulados y otras cuentas por pagar 803,713 693,731 Participación en los gastos de I+D 165,440 238,666 Deuda 1,018,013 885,984 Pasivos totales 2,588,688 2,267,948 Patrimonio total $3,332,222 $3,537,327

Estados de flujo de efectivo consolidados condensados ​​no auditados seleccionados (U.S. GAAP) (Cantidades en miles de dólares estadounidenses) Cuarto trimestre Año completo 2024 2023 2024 2023 (sin auditar) (auditado) Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al inicio del período $ 2,713,428 $ 3,080,892 $ 3,185,984 $ 3,875,037 Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas 75,160 (221,638 ) (140,631 ) (1,157,453 ) Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión (93,605 ) (62,584 ) (548,350 ) 60,004 Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de financiación (4,523 ) 347,048 193,449 416,478 Efecto neto de las variaciones del tipo de cambio (51,713 ) 42,266 (51,705 ) (8,082 ) Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido (74,681 ) 105,092 (547,237 ) (689,053 ) Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período $ 2,638,747 $ 3,185,984 $ 2,638,747 $ 3,185,984

Nota sobre el uso de medidas financieras no GAAP

BeiGene proporciona ciertas medidas financieras no GAAP, incluyendo los Gastos Operativos Ajustados y la Pérdida Operativa Ajustada y algunas otras partidas de la cuenta de resultados no GAAP, cada una de las cuales incluye ajustes a las cifras GAAP. Estas medidas financieras no GAAP tienen como objetivo proporcionar información adicional sobre el desempeño operativo de BeiGene. Los ajustes a las cifras GAAP de BeiGene excluyen, según corresponda, partidas no monetarias como compensación basada en acciones, depreciación y amortización. Algunas otras partidas especiales o eventos sustanciales también pueden incluirse periódicamente en los ajustes no GAAP cuando su magnitud sea significativa dentro de los períodos incurridos. BeiGene mantiene una política no GAAP establecida que guía la determinación de qué costos se excluirán en las medidas financieras no GAAP y los protocolos, controles y aprobaciones relacionados con el uso de dichas medidas. BeiGene cree que estas medidas financieras no GAAP, cuando se consideran junto con las cifras GAAP, pueden mejorar una comprensión general del desempeño operativo de BeiGene. Las medidas financieras no GAAP se incluyen con la intención de proporcionar a los inversores una comprensión más completa de los resultados y tendencias financieras históricas y esperadas de la Compañía y para facilitar las comparaciones entre períodos y con respecto a la información proyectada. Además, estas medidas financieras no GAAP se encuentran entre los indicadores que la administración de BeiGene utiliza para fines de planificación y previsión y para medir el desempeño de la Compañía. Estas medidas financieras no GAAP deben considerarse además de, y no como un sustituto o superior a, las medidas financieras calculadas de acuerdo con los GAAP. Las medidas financieras no GAAP utilizadas por la Compañía pueden calcularse de manera diferente a, y por lo tanto pueden no ser comparables con, las medidas financieras no GAAP utilizadas por otras compañías.

CONCILIACIÓN DE MEDIDAS GAAP SELECCIONADAS CON MEDIDAS NO GAAP (Cantidades en miles de dólares estadounidenses) (sin auditar) Cuarto trimestre Año completo 2024 2023 2024 2023 Conciliación del costo de ventas GAAP con el coste de ventas ajustado - productos: Costo de ventas GAAP - productos $160,560 $105,832 $594,089 $379,920 Menos: Depreciación 18,089 1,898 42,707 8,578 Menos: Amortización de intangibles 1,183 1,119 4,729 3,739 Costo de venta ajustado - productos $141,288 $102,815 $546,653 $367,603 Conciliación de GAAP con la investigación y el desarrollo ajustados: Investigación y desarrollo GAAP $542,012 $493,987 $1,953,295 $1,778,594 Menos: Gastos de compensación basados ​​en acciones 44,992 39,424 186,113 163,550 Menos: Depreciación 22,146 17,180 98,814 56,084 Investigación y desarrollo ajustados $474,874 $437,383 $1,668,368 $1,558,960 Conciliación de GAAP con los estados financieros ajustados de ventas, generales y administrativos: Gastos de venta, generales y administrativos GAAP $504,677 $418,385 $1,831,056 $1,508,001 Menos: Gastos de compensación basados ​​en acciones 62,790 53,328 255,680 204,038 Menos: Depreciación 8,811 1,784 25,417 15,774 Menos: Amortización de intangibles 17 1,838 95 3,500 Ventas ajustadas, generales y administrativas $433,059 $361,435 $1,549,864 $1,284,689 Conciliación de GAAP con los gastos operativos ajustados Gastos operativos GAAP 1,046,689 912,372 3,784,351 3,286,595 Menos: Gastos de compensación basados ​​en acciones 107,782 92,752 441,793 367,588 Menos: Depreciación 30,957 18,964 124,231 71,858 Menos: Amortización de intangibles 17 1,838 95 3,500 Gastos operativos ajustados $907,933 $798,818 $3,218,232 $2,843,649 Conciliación de GAAP con la pérdida ajustada de las operaciones: Pérdidas operativas GAAP $(79,425) $(383,795) $(568,199) $(1,207,736) Más: Gastos de compensación basados ​​en acciones 107,782 92,752 441,793 367,588 Más: Depreciación 49,046 20,862 166,938 80,436 Más: Amortización de intangibles 1,200 2,957 4,824 7,239 Ingresos (pérdidas) operativos ajustados $78,603 $(267,224) $45,356 $(752,473)

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250227442030/es/

CONTACT: Contacto para inversores

Liza Heapes

+1 857-302-5663

ir@beigene.comContacto de prensa

Kyle Blankenship

+1 667-351-5176

media@beigene.com

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA CALIFORNIA

INDUSTRY KEYWORD: ONCOLOGY HEALTH OTHER HEALTH CLINICAL TRIALS PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY

SOURCE: BeiGene, Ltd.

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 03/01/2025 08:05 PM/DISC: 03/01/2025 08:07 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20250227442030/es