BeiGene pone en marcha la siguiente fase de crecimiento global con el anuncio de los resultados financieros del segundo trimestre de 2024 y novedades corporativas

BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE; HKEX: 06160; SSE: 688235), empresa global dedicada a la oncología, anunció hoy los resultados del segundo trimestre de 2024 y actualizaciones en el ámbito corporativo que refuerzan a la Compañía para un futuro crecimiento global.

"Hemos tenido un segundo trimestre extraordinario y ha sido un punto de inflexión, ya que BeiGene ha logrado un resultado de explotación positivo no ajustado a los PCGA, con un rápido aumento de los ingresos globales y una disciplina financiera continuada. Una vez alcanzado este hito, seguiremos desarrollando nuestras capacidades estratégicas diferenciadas como líder mundial en innovación oncológica", declaró John V. Oyler, cofundador, presidente y director ejecutivo de BeiGene. "BRUKINSA se está convirtiendo en el líder de la clase de inhibidores de la tirosina quinasa de Bruton (BTKi) en EE. UU. en el inicio de nuevos pacientes en todas las indicaciones aprobadas, lo que demuestra la solidez de sus datos clínicos de eficacia y seguridad, y es el único BTKi que ha demostrado una eficacia superior frente a ibrutinib en un ensayo comparativo. Con nuestro liderazgo en hematología, estamos trabajando para expandirnos a otros tipos de cáncer de alta prevalencia, respaldados por uno de los mayores equipos de investigación oncológica del sector. Con este crecimiento continuo en centros biofarmacéuticos consolidados como Nueva Jersey y Suiza, estamos mejor posicionados para llegar a aún más pacientes con nuestros medicamentos innovadores".

Aspectos financieros destacados

(Importes en miles de dólares estadounidenses)

Trimestre finalizado el 30 de junio de

Semestre finalizado el 30 de junio de

(en miles, excepto porcentajes)

2024

2023

% Variación

2024

2023

% Variación

Ingresos netos por productos

$

921 146

$

553 745

66

%

$

1 668 064

$

964 036

73

%

Ingresos netos por colaboraciones

$

8020

$

41 516

(81

)%

$

12 754

$

79 026

(84

)%

Ingresos totales

$

929 166

$

595 261

56

%

$

1 680 818

$

1 043 062

61

%

Pérdidas de explotación PCGA

$

(107 161

)

$

(318 715

)

(66

)%

$

(368 509

)

$

(689 973

)

(47

)%

Beneficio (pérdida) de explotación ajustado*

$

48 464

$

(193 051

)

125

%

$

(98 877

)

$

(468 910

)

(79

)%

* Para una explicación de cómo usamos las medidas financieras no PCGA, consulte la sección "Uso de medidas financieras no ajustadas a los PCGA" más adelante en este comunicado de prensa y para una conciliación de cada medida financiera no PCGA con las medidas PCGA más comparables, consulte la tabla al final de este comunicado de prensa.

Actualizaciones clave de la empresa

BRUKINSA ® (zanubrutinib)

TEVIMBRA ® (tislelizumab)

Principales hitos de la cartera

Hematología Sonrotoclax (inhibidor de BCL2)

Bgb-16673 (btk cdac)

Tumores sólidos Cáncer de pulmón

Cánceres de mama y ginecológicos

Cánceres gastrointestinales

Inmunología e inflamación

Novedades corporativas

Datos financieros destacados del segundo trimestre de 2024

Los ingresos del trimestre finalizado el 30 de junio de 2024 ascendieron a 929 millones de dólares, frente a los 595 millones del mismo período de 2023, impulsados principalmente por el crecimiento de las ventas de productos BRUKINSA en Estados Unidos y Europa, del 114% y el 209%, respectivamente.

Los ingresos por productos en los tres meses finalizados el 30 de junio de 2024 fueron de 921 millones de dólares, frente a los 554 millones del mismo período de 2023, lo que representa un aumento del 66%. El aumento de los ingresos por productos se atribuyó principalmente al incremento de las ventas de BRUKINSA. En el trimestre finalizado el 30 de junio de 2024, EE. UU. fue el mayor mercado de la Compañía, con unos ingresos por productos de 479 millones de dólares, frente a los 224 millones del período del año anterior. Además del crecimiento de los ingresos de BRUKINSA, las ventas de productos con licencia de Amgen en China y de tislelizumab influyeron positivamente en este ítem.

El margen bruto como porcentaje de los ingresos globales por productos en el segundo trimestre de 2024 fue del 85%, frente al 83% del mismo período del año anterior. El porcentaje de margen bruto aumentó principalmente debido a la combinación de ventas proporcionalmente mayor de BRUKINSA global en comparación con otros productos de la cartera.

Gastos de explotación

La tabla siguiente resume los gastos de explotación del segundo trimestre de 2024 y 2023, respectivamente:

Pcga

No pcga

(en miles, excepto porcentajes)

2t 2024

2t 2023

% Variación

2t 2024

2t 2023

%

Investigación y desarrollo

$

454 466

$

422 764

7

%

$

382 509

$

363 735

5

%

Ventas, generales y administrativos

$

443 729

$

395 034

12

%

$

363 922

$

331 607

10

%

Amortización

$

—

$

188

(100

)%

$

—

$

—

Nm

Total gastos de explotación

$

898 195

$

817 986

10

%

$

746 431

$

695 342

7

%

La tabla siguiente resume los gastos de explotación del primer semestre de 2024 y 2023, respectivamente:

Pcga

No pcga

(en miles, excepto porcentajes)

2T Ejercicio 2024

2T Ejercicio 2023

% Variación

2T Ejercicio 2024

2T Ejercicio 2023

% Variación

Investigación y desarrollo

$

915 104

$

831 348

10

%

$

787 949

$

725 431

9

%

Ventas, generales y administrativos

$

871 156

$

723 533

20

%

$

736 068

$

614 761

20

%

Amortización

$

—

$

375

(100

)%

$

—

$

—

Nm

Total gastos de explotación

$

1 786 260

$

1 555 256

15

%

$

1 524 017

$

1 340 192

14

%

Los gastos de investigación y desarrollo (I+D) aumentaron en el segundo trimestre de 2024 en comparación con el mismo período del año anterior, tanto según los PCGA como ajustados, debido principalmente al avance de los programas preclínicos hacia la clínica y de los primeros programas clínicos hacia la fase final. Los honorarios iniciales y los pagos por hitos relacionados con la I+D en curso para activos bajo licencia ascendieron a 12 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024, frente a cero en el período del año anterior.

Los gastos de venta, generales y administrativos (VGA) aumentaron en el segundo trimestre de 2024 en comparación con el mismo período del año anterior, tanto en términos de PCGA como ajustados, debido a la inversión continuada en el lanzamiento comercial mundial de BRUKINSA, principalmente en EE. UU. y Europa. Los gastos de venta, generales y administrativos como porcentaje de las ventas de productos fueron del 48% en el segundo trimestre de 2024, frente al 71% del mismo período del año anterior.

Ingresos (pérdidas) de explotación. En el segundo trimestre de 2024 las pérdidas de explotación disminuyeron un 66% según los PCGA. Sobre una base ajustada, logramos unos ingresos de explotación de 48 millones de dólares. La disminución de la pérdida de explotación según los PCGA y el logro de la rentabilidad sobre una base ajustada es un objetivo estratégico clave y el resultado de enormes esfuerzos para impulsar el crecimiento, manteniendo al mismo tiempo la disciplina de inversión.

La pérdida neta según los PCGA mejoró en el trimestre finalizado el 30 de junio de 2024, en comparación con el mismo período del año anterior, ya que el crecimiento de los ingresos de nuestros productos y la gestión de los gastos están impulsando un mayor apalancamiento operativo.

En el trimestre finalizado el 30 de junio de 2024, las pérdidas netas por acción fueron de 0,09 dólares y 1,15 dólares por American Depositary Share (ADS), frente a los 0,28 dólares por acción y 3,64 dólares por ADS del mismo período del año anterior.

El efectivo utilizado en las operaciones durante el trimestre finalizado el 30 de junio de 2024 ascendió a 96 millones de dólares, frente a los 294 millones del período del año anterior, impulsado por la mejora del apalancamiento operativo.

Para más información sobre los estados financieros de BeiGene del segundo trimestre de 2024, consulte el Informe Trimestral de BeiGene en el Formulario 10-Q para el segundo trimestre de 2024 presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Acerca de BeiGene

BeiGene es una empresa mundial de oncología que descubre y desarrolla tratamientos innovadores más asequibles y accesibles para los pacientes de cáncer de todo el mundo. Con una amplia cartera de productos, estamos acelerando el desarrollo de nuestra variada cartera de productos terapéuticos novedosos a través de nuestras capacidades internas y colaboraciones. Nos hemos comprometido a mejorar radicalmente el acceso a los medicamentos para muchos más pacientes que los necesitan. Nuestro creciente equipo mundial de más de 10 000 colegas se extiende por los cinco continentes. Para obtener más información sobre BeiGene, visite www.beigene.com y síganos en LinkedIn, X (anteriormente conocido como Twitter) y Facebook.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995 y otras leyes federales sobre valores, incluidas declaraciones sobre el potencial de BeiGene para seguir emergiendo como líder mundial innovador en oncología; la capacidad de BeiGene para expandirse a otros tipos de cáncer de alta prevalencia; los datos y actividades clínicos preliminares de BeiGene, así como los resultados previstos; si los accionistas aprobarán el cambio de jurisdicción de constitución de BeiGene y, en caso afirmativo, si este cambio permitirá a BeiGene seguir ejecutando su estrategia de crecimiento global; y los planes, compromisos, aspiraciones y objetivos de BeiGene bajo el título "Acerca de BeiGene". Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los indicados en las declaraciones prospectivas como consecuencia de diversos factores importantes, como la capacidad de BeiGene para demostrar la eficacia y seguridad de sus candidatos a fármacos; los resultados clínicos de sus candidatos a fármacos, que pueden no respaldar el desarrollo ulterior o la aprobación de la comercialización; las acciones de los organismos reguladores, que pueden afectar al inicio, calendario y progreso de los ensayos clínicos y la aprobación de la comercialización; la capacidad de BeiGene para lograr el éxito comercial de sus medicamentos comercializados y candidatos a fármacos, si se aprueban; la capacidad de BeiGene para obtener y mantener la protección de la propiedad intelectual de sus medicamentos y tecnología; la dependencia de BeiGene de terceros para llevar a cabo el desarrollo, la fabricación y la comercialización de medicamentos y otros servicios; la limitada experiencia de BeiGene en la obtención de aprobaciones reglamentarias y la comercialización de productos farmacéuticos; la capacidad de BeiGene para obtener financiación adicional para sus operaciones y para completar el desarrollo de sus candidatos a fármacos y lograr y mantener la rentabilidad; y los riesgos que se exponen con más detalle en la sección titulada “Factores de riesgo” en el informe trimestral más reciente de BeiGene en el formulario 10-Q, así como los debates sobre posibles riesgos, incertidumbres y demás factores importantes en los posteriores documentos presentados por BeiGene ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Toda la información contenida en este comunicado de prensa se refiere a la fecha del mismo, y BeiGene no asume ninguna obligación de actualizar dicha información a menos que así lo exija la ley.

Estados de operaciones consolidados condensados (PCGA de EE. UU.)

(Importes en miles de dólares estadounidenses, excepto acciones, American Depositary Shares (ADS), por acción y por ADS)

Trimestre finalizado el

30 de junio de

Semestre finalizado el

30 de junio de

2024

2023

2024

2023

(Sin auditar)

(Sin auditar)

Ingresos

Ingresos netos por productos

$

921 146

$

553 745

$

1 668 064

$

964 036

Ingresos por colaboraciones

8020

41 516

12 754

79 026

Ingresos totales

929 166

595 261

1 680 818

1 043 062

Costo de las ventas - productos

138 132

95 990

263 067

177 779

Beneficio bruto

791 034

499 271

1 417 751

865 283

Gastos de explotación:

Investigación y desarrollo

454 466

422 764

915 104

831 348

Ventas, generales, administrativos

443 729

395 034

871 156

723 533

Amortización de activos inmateriales

—

188

—

375

Gastos de explotación totales

898 195

817 986

1 786 260

1 555 256

Pérdidas de explotación

(107 161

)

(318 715

)

(368 509

)

(689 973

)

Ingresos por intereses, neto

13 225

15 070

29 385

31 086

Otros gastos, neto

(11 984

)

(63 818

)

(10 222

)

(45 515

)

Pérdidas antes de impuestos

(105 920

)

(367 463

)

(349 346

)

(704 402

)

Gasto por impuesto sobre la renta

14 485

13 674

22 209

25 166

Pérdida neta

(120 405

)

(381 137

)

(371 555

)

(729 568

)

Pérdida neta por acción, básica y diluida

$

(0,09

)

$

(0,28

)

$

(0,27

)

$

(0,54

)

Promedio ponderado de acciones en circulación - básico y diluido

1 361 082 567

1 360 224 377

1 358 315 145

1 357 211 308

Pérdida neta por ADS, básica y diluida

$

(1,15

)

$

(3,64

)

$

(3,56

)

$

(6,99

)

Promedio ponderado de ADS en circulación - básico y diluido

104 698 659

104 632 644

104 485 780

104 400 870

Selección de datos condensados del balance consolidado (PCGA de EE. UU.)

(Importes en miles de dólares estadounidenses)

A fecha

30 de junio de

31 de diciembre de

2024

2023

(sin auditar)

(auditado)

Activos:

Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido

$

2 617 931

$

3 185 984

Cuentas por cobrar, neto

529 449

358 027

Inventarios

443 260

416 122

Propiedad, planta y equipo, neto

1 516 491

1 324 154

Activos totales

5 712 179

5 805 275

Pasivo y fondos propios:

Cuentas por pagar

333 022

315 111

Gastos devengados y otras deudas

646 538

693 731

Participación en gastos de I+D

203 627

238 666

Deuda

1 036 928

885 984

Pasivo total

2 345 924

2 267 948

Total fondos propios

$

3 366 255

$

3 537 327

Nota sobre el uso de medidas financieras no ajustadas a los PCGA

BeiGene ofrece determinadas medidas financieras no ajustadas a los PCGA, incluidos los Gastos de explotación ajustados y las Pérdidas de explotación ajustadas y otras partidas de la cuenta de resultados no PCGA, cada una de las cuales incluye ajustes de las cifras PCGA. Estas medidas financieras no PCGA pretenden proporcionar información adicional sobre el rendimiento operativo de BeiGene. Los ajustes a las cifras según los PCGA de BeiGene excluyen, según proceda, partidas no monetarias como la compensación basada en acciones, la depreciación y la amortización. También pueden incluirse periódicamente en los ajustes no PCGA otras partidas especiales o hechos sustanciales cuando su magnitud sea significativa dentro de los períodos en que se produzcan. BeiGene mantiene una política establecida sin ajusta a los PCGA que guía la determinación de qué costos se excluirán en las medidas financieras no PCGA y los protocolos, controles y aprobación relacionados con respecto al uso de dichas medidas. BeiGene cree que estas medidas financieras no PCGA, cuando se consideran junto con las cifras según los PCGA, pueden mejorar la comprensión general del rendimiento operativo de BeiGene. Las medidas financieras no PCGA se incluyen con la intención de proporcionar a los inversores una comprensión más completa de los resultados y tendencias financieros históricos y previstos de la Compañía y para facilitar las comparaciones entre períodos y con respecto a la información proyectada. Además, estas medidas financieras no ajustadas a los PCGA se encuentran entre los indicadores que la dirección de BeiGene utiliza con fines de planificación y previsión y para medir el rendimiento de la Compañía. Estas medidas financieras no ajustadas a los PCGA deben considerarse complementarias, no sustitutorias ni superiores a las medidas financieras calculadas conforme a los PCGA. Las medidas financieras no PCGA utilizadas por la Compañía pueden calcularse de forma diferente y, por tanto, no ser comparables a las medidas financieras no PCGA utilizadas por otras empresas.

Conciliación de medidas pcga seleccionadas con medidas no pcga

(en miles, excepto importes por acción)

(sin auditar)

Trimestre finalizado el

Semestre finalizado el

30 de junio de

30 de junio de

2024

2023

2024

2023

(en miles)

(en miles)

Conciliación del costo de ventas según PCGA con el ajustado - productos:

Costo de ventas PCGA - productos

$

138 132

$

95 990

$

263 067

$

177 779

Menos: Depreciación

2684

2180

5029

4360

Menos: Amortización de inmateriales

1177

840

2360

1639

Costo de ventas ajustado - productos

$

134 271

$

92 970

$

255 678

$

171 780

Conciliación de investigación y el desarrollo PCGA con ajustado:

Investigación y desarrollo PCGA

$

454 466

$

422 764

$

915 104

$

831 348

Menos: Costo de compensación basado en acciones

55 406

45 948

93 451

79 976

Menos: Depreciación

16 551

13 081

33 704

25 941

Investigación y desarrollo ajustados

$

382 509

$

363 735

$

787 949

$

725 431

Conciliación de de gastos de ventas, generales y administrativos PCGA con ajustados:

Ventas, generales y administrativos PCGA

$

443 729

$

395 034

$

871 156

$

723 533

Menos: Costo de compensación basado en acciones

75 288

57 381

125 957

98 741

Menos: Depreciación

4519

6046

9131

10 031

Ventas, generales y administrativos ajustados

$

363 922

$

331 607

$

736 068

$

614 761

Conciliación de gastos de explotación PCGA con ajustados

Gastos de explotación PCGA

$

898 195

$

817 986

$

1 786 260

$

1 555 256

Menos: Costo de compensación basado en acciones

130 694

103 329

219 408

178 717

Menos: Depreciación

21 070

19 127

42 835

35 972

Menos: Amortización de inmateriales

—

188

—

375

Gastos de explotación ajustados

$

746 431

$

695 342

$

1 524 017

$

1 340 192

Conciliación de beneficios (pérdidas) de explotación PCGA con ajustados:

Pérdidas de explotación según PCGA

$

(107 161

)

$

(318 715

)

$

(368 509

)

$

(689 973

)

Más: Costo de compensación basada en acciones

130 694

103 329

219 408

178 717

Más: Depreciación

23 754

21 307

47 864

40 332

Más: Amortización de inmateriales

1177

1028

2360

2014

Beneficios (pérdidas) de explotación ajustados

$

48 464

$

(193 051

)

$

(98 877

)

$

(468 910

)

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

