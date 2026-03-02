Béisbol: Cuba jugará el "World Baseball Classic"

El torneo de béisbol se celebrará en Tokio, San Juan, Houston y Miami del jueves 5 al miércoles 18.

La Federación Cubana de Béisbol y Softbol anunció la decisión, enfatizando que honra el compromiso adquirido con los organizadores y refleja el apoyo brindado por los jugadores y el cuerpo técnico durante la preparación.

En un comunicado publicado por el medio digital JIT, la organización reiteró el carácter "discriminatorio, politizado y contrario a la esencia del deporte" de la medida que impidió el viaje de parte de su delegación.

Sin embargo, aclaró que no se retirará de un torneo en el que ha participado "desde su inicio" (ANSA)