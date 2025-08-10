Béisbol: Jen Pawol hizo historia en la MLB

“Soy consciente de la importancia y la magnitud de este momento.

Es simplemente increíble. El sueño se ha hecho realidad hoy, y lo estoy viviendo desde dentro”, afirmó Pawol.

Luego de haber sido árbitra en más de 1200 partidos de ligas menores, Pawol fue convocada para ser la umpire de los partidos entre Atlanta Braves y Miami Marlins.

“Cuando empecé a arbitrar, pensé: ‘Esto es para mí’. Lo llevo en el ADN. Convertirme en árbitra profesional es una carrera viable, para hombres y mujeres, niñas y niños. Puedo ganarme la vida con ello y me apasiona”, relató.

“Trabajo más duro cada día y solo seguiré mejorando. Estoy concentrada en tomar las decisiones correctas y estoy muy agradecida con quienes me han ayudado a ser un mejor árbitro”, reconoció Pawol antes del duelo que dirigió en la víspera.

La incorporación de una árbitra en la MLB se produce 28 años después de que Violet Palmer se convirtiera en la primera referí de la NBA en octubre de 1997.

Posteriormente, en 2012, Shannon Eastin se convirtió en la primera árbitra de campo en la liga de Football Americano (NFL), actuando como suplente cuando los titulares fueron destituidos debido a una disputa contractual.

Tres años después, Sarah Thomas se convirtió en la primera referí de campo a tiempo completo en la NFL, y en 2024 dos mujeres formaron parte del equipo arbitral por primera vez en un mismo partido.

Por su parte, la francesa Stephanie Frappart se convirtió en la primera mujer en dirigir un partido de un Mundial de fútbol masculino durante la fase de grupos de Qatar 2022. (ANSA).