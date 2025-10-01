Belarra acusa a "gobiernos europeos" de "cualquier cosa que ocurra" a la flotilla tras ser interceptada por Israel

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) - La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha responsabilizado a "todos los gobiernos europeos" de "cualquier cosa que ocurra" con la Global Sumud Flotilla --que aglutina a más de 40 barcos con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza-- tras ésta haber sido interceptada este miércoles por el Ejército de Israel, minutos después de que denunciara que había detectado decenas de embarcaciones no identificadas a pocas millas náuticas de distancia. "La Flotilla acaba de ser interceptada por las fuerzas genocidas israelíes. Hacemos responsables a sus cómplices, todos los gobiernos europeos, de cualquier cosa que ocurra. Han tenido un mes para protegerles y no lo han hecho. Todas con Palestina y todas con la Flotilla", ha señalado Belarra a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press. La flotilla ha publicado el mensaje que le ha hecho llegar el Ejército de Israel a la propia tripulación aproximadamente sobre las 20:00 horas (hora peninsular española) en el que le pide que no avance porque entran en una "zona de conflicto activo" y les responsabiliza de las consecuencias. Un portavoz de la flotilla ha respondido a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), subrayando que Israel está cometiendo crímenes de guerra, entre otros, al usar el hambre como arma de guerra, y que está violando el Derecho Internacional, justificando así su intento de llegar al enclave palestino. En los últimos minutos, las embarcaciones de la flotilla han sufrido interferencias en las comunicaciones.