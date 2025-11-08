Belarra advierte que el modelo del PP pone "en riesgo la vida" y augura que la vivienda será "el fin" del Gobierno

CAMINOMORISCO (CÁCERES), 8 Nov. 2025 (Europa Press) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha considerado que el modelo del Partido Popular "pone en riesgo la vida" y "al territorio", a la par que ha señalado que la "falta de respuesta" del Gobierno de España a la crisis de la vivienda será lo que "va a terminar" con él.

"El señor Mazón no es una excepción en el PP. El modelo de poner en riesgo la vida es el modelo del PP", ha asegurado Belarra este sábado en declaraciones a los medios en el marco de su visita a la XI Feria Internacional de Apicultura y Turismo de las Hurdes, junto a la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel.

"Lo vimos con las residencias de la señora Ayuso, lo vimos con la dana del señor Mazón, lo hemos visto con los cribados del señor Moreno Bonilla", ha insistido la secretaria general lamentando, a renglón seguido, que "la misma empresa que hace los cribados en Andalucía es la que los hace en Extremadura".

En esa línea, tras llamar a "confrontar" ese modelo de los 'populares' que, ha aseverado, aboga por la "privatización" y "pauperización de los servicios públicos", Belarra ha reivindicado, poniendo la mirada en las elecciones autonómicas extremeñas del próximo 21 de diciembre, a Unidas por Extremadura como "la única alternativa realmente de izquierdas" y como "la única izquierda limpia".

Concretamente, la secretaria general de Podemos se ha referido al PSOE como una formación que "no es alternativa" en la medida en que, ha opinado, "no solo no puede enfrentarse a esa privatización" sino que, además, "allí donde gobierna, también pauperiza los servicios públicos".

VIVIENDA Y "FRUSTRACIÓN" DEL ELECTORADO "PROGRESISTA"

En respuesta a preguntas de los medios sobre la coyuntura política nacional después de que Junts formalizara su ruptura con el Gobierno central, Belarra también se ha referido al mismo señalando que "el fin" del Ejecutivo será su "falta de respuesta" a la crisis de la vivienda.

Así, tras reiterar que "Pedro Sánchez no tiene proyecto para España" y agregar que "está haciendo exactamente lo contrario de aquello a lo que se comprometió cuando la gente lo votó el 23 de julio", la secretaria general se ha mostrado tajante augurando que va a ser la "frustración del electorado progresista" lo que "va a terminar con este Gobierno" y no "Junts o la derecha".

"Este Gobierno ha hecho el mayor rearme de la historia de nuestro país, ha sido cómplice del genocidio, está haciendo la peor política de especulación con la vivienda de las últimas décadas... Por tanto, eso es todo lo contrario de lo que esperaba la gente progresista cuando le votó el 23 de julio del año 2023", ha espetado Belarra.