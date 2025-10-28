Belarra apoya que Podemos reedite en Extremadura la alianza con IU y lidere la candidatura para las nuevas elecciones

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha mostrado su apoyo a revalidar la alianza con IU, bajo la marca Unidas por Extremadura, ante el adelanto electoral en esta comunidad fijado el 21 de diciembre. En rueda de prensa en el Congreso, ha subrayado que la decisión de cómo concurrirá su formación la tomarán los inscritos mediante consulta, como es "marca de la casa", pero ha lanzado su respaldo a que la diputada autonómica y dirigente 'morada', Irene de Miguel, sea la candidata y ha proclamado que Unidas por Extremadura es la mejor alternativa en la izquierda.

"Mi opinión es que la candidatura de Irene de Miguel y de Unidas por Extremadura es la que puede generar un proyecto de transformación como el que llevan trabajando casi ocho años en Extremadura, la que puede de verdad hacer frente al PP y a un PSOE que ya ha demostrado que no es capaz de ganarle a la derecha".

De esta forma, Extremadura puede convertirse en una excepción a la tendencia que se dibuja en Andalucía y Castilla León, donde las opciones de coalición entre Podemos e IU ahora mismo son casi nulas. Por ejemplo, la formación que lidera Antonio Maíllo ha trazado ya alianzas con Sumar en estas dos últimas autonomías, aunque tienen la mano a Podemos mientras que su cúpula se muestra reticente a repetir coaliciones.

Belarra ha enfatizado que Extremadura puede ser el primer paso "a nivel autonómico" para volver a poner a la "izquierda en pie" tras el adelanto electoral que ha decidido la presidenta de Extremadura, María Guardiola, ante la imposibilidad de sacar adelante nuevos Presupuestos regionales para 2026.

Guardiola es un "peón" y el PSOE está "asolado" por la corrupción La líder de Podemos ha criticado que Guardiola está "actuando" como un "peón" al servicio de la estrategia electoral estatal del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. También ha reivindicado que Unidas por Extremadura es la opción para la izquierda ante un Gobierno central que "desoye los problemas de la gente", como ocurre en vivienda y que gasta los recursos públicos en "armas y en tanques en vez de políticas sociales". Además, ha lanzado que en esta región el PSOE está "acosado por la corrupción".

Sumar, a la espera de tomar una decisión Por el lado de Sumar, su portavoz parlamentaria en el Congreso, Verónica Barbero, no se ha pronunciado sobre si la formación concurrirá a los comicios y si es el caso cómo lo hará, al remarcar que es una decisión que corresponde a los órganos de dirección de la formación. La diputada de Más Madrid Tesh Sidi ha denunciado que el PP "ambiciona más el poder que gestionar y solucionarle la vida a la gente" y ve en este adelanto una oportunidad para "tapar" la gestión de los tres "jinetes del Apocalipsis" del PP, como se ha referido a los presidentes de Aragón, Andalucía y la Comunidad Valenciana.