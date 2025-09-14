Belarra celebra la suspensión de la última etapa de la Vuelta en Madrid por las protestas propalestinas

MADRID, 14 Sep. 2025 (Europa Press) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha celebrado este domingo la suspensión de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España debido a las protestas propalestinas en Madrid. "Hoy la movilización social ha vuelto a hacer lo que debería haber hecho el Gobierno hace mucho tiempo. ¡La vuelta se para completamente en Madrid! Este genocidio lo va a detener la gente decente en todo el mundo", ha señalado a través de un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

Así se ha expresado después de que la organización de la competición haya dado por cancelada la última etapa debido a las protestas propalestinas durante el recorrido previsto por el centro de Madrid. Los ciclistas han tenido que parar a la entrada de la capital y, después de unos minutos parados, el pelotón ha reanudado la marcha en una carrera neutralizada para después tener que volver a parar a los pocos metros.

Una pausa como consecuencia de la invasión de varias zonas del recorrido. En torno a las 17.30 horas, la organización anunciaba un cambio de recorrido en la etapa final que no había sido comunicado previamente y modificaba la entrada a Madrid, evitando así el paso por el centro de Alcobendas y desviando a los ciclistas por una variante.

Los manifestantes propalestinos han ocupado el recorrido en varios puntos y la Policía ha tenido que realizar cargas policiales ante el lanzamiento de las vallas de contención y de botellas. Concretamente, en la zona de El Paseo del Prado, desde Atocha, ha aumentado la tensión mientras el pelotón de la Vuelta intentaba entrar en la ciudad.