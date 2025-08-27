Belarra no descarta que Sánchez utilice un fracaso en los Presupuestos como "jugada política" para un adelanto electoral

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha asegurado este miércoles que "no descarta para nada" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presente los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 como "una jugada política para ir a un adelanto electoral" en el caso de que no pueda aprobarlos en el Congreso.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Belarra ha recordado que Sánchez, ya presentó un proyecto presupuestario en 2019, que la Cámara tumbó con los votos de PP, Ciudadanos, ERC y PDCat y luego llamó a las urnas.

Según ha esgrimido la dirigente de la formación morada, Sánchez convocó elecciones generales ese mismo año echando "la culpa" a Esquerra por no haber respaldado la cuentas.

"Los que ya nos vamos haciendo un poco mayores nos acordamos y creo que en este momento estamos en la misma situación", ha incidido.

Belarra ha destacado el hecho de que el Gobierno "muestre ahora tanto interés" en aprobar unas nuevas cuentas públicas cuando ya ha demostrado que sin ellas "pueden hacer prácticamente lo que quieran" como, a su juicio, ha quedo claro con el plan de rearme.

En este sentido, ha criticado que solo este año la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "ha encontrado 10.500 millones de euros" para gasto militar "sin Presupuestos y sin pasar por el Congreso".

"Lo que ha demostrado el plan de rearme es que dinero hay", ha recalcado la entrevistada, quien ha acusado al Ejecutivo de "engañar a la gente" al plantear que se necesitan unos nuevos PGE para impulsar inversiones sociales, después de haber aprobado un gasto militar de 10.500 millones de euros.

MIEDO A LAS CONCESIONES A JUNTS SOBRE REDUCCIÓN DE JORNADA Respecto a de rebaja de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, impulsada por Sumar, Ione Belarra la ve bien porque ellos "la propusieron desde el principio la formación", aunque ha pedido esperar a ver la letra pequeña del acuerdo con Junts.

"Me preocupa seriamente, viendo el histórico de este Gobierno, que las concesiones a la derecha catalana sean tan exageradas que eso lo haga invotable para una fuerza progresista y una fuerza de izquierdas como la nuestra", ha señalado.

POLÍTICA CRIMINAL DEL PP EN INCENDIOS Sobre la gestión de los incendios forestales, la portavoz parlamentaria de Podemos ha afirmado que "es una evidencia que la política de desmantelamiento de los servicios públicos, en concreto de los servicios de prevención y extinción de incendios que ha hecho el PP, es una política criminal, una política que pone en riesgo la vida y el planeta".

En esta línea, Belarra ha señalado que en los últimos dos años el PP en las principales comunidades autónomas en las que gobierna "ha recortado un 8% en prevención", lo que ha supuesto "1000 plazas de agentes forestales y de brigadistas que tenían que haber estado este verano disponibles".

“Eso significa que no solo les tienen trabajando en condiciones terribles, sino que en muchas comunidades autónomas se les despide en octubre y se les contrata solo en verano, cuando todo el mundo sabe que los incendios se apagan en invierno con prevención”, ha denunciado.

PACTO SOBRE EMERGENCIA CLIMÁTICA, “UNA OCURRENCIA”

La diputada ha recalcado que Podemos presentará una denuncia ante la Fiscalía contra la “gestión temeraria” en materia de incendios que ha llevado a cabo el Gobierno de la Junta de Castilla y León. Aunque ha admitido ser “muy escépticos” sobre el recorrido judicial de estas iniciativas, ha defendido que es “imprescindible exigir responsabilidades no solo políticas al PP, sino también las que se pueden derivar judicialmente”.

Preguntada por el Pacto de Estado sobre emergencia climática planteado por el Gobierno, Belarra ha replicado que le parece “una ocurrencia” y que “casi nadie espera nada de este gobierno”. “Una vez que se echa a Podemos del Gobierno vemos a un partido socialista enormemente conservador que, en el sentido literal de la palabra, deja las cosas como están”.

La dirigente de Podemos ha advertido que solo se podría empezar a hablar de un pacto si incluyese “la retirada de ese plan de rearme” y que todos esos recursos se destinasen a los servicios públicos.

Por último, sobre la transferencia de competencias en materia de política migratoria a Cataluña, Belarra rechaza “profundamente” este acuerdo entre PSOE y Junts, al entender que responde a “una pugna racista en Cataluña muy fuerte”. “Nosotros un acuerdo racista no lo vamos a votar”, ha sentenciado.