Belarra replica a Robles: Lo de Ucrania es suficientemente grave como para tomarse en serio el pacifismo

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha replicado este lunes a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que para ella la situación en Ucrania es "suficientemente grave" como para tomarse en "serio el pacifismo". "El pacifismo no es ninguna broma y ha demostrado a lo largo de la historia ser el camino más eficaz para construir sociedades más inclusivas y mejores", ha indicado.

En declaraciones a los periodistas durante una visita al municipio sevillano de Martín de la Jara, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 se ha pronunciado así después de que el pasado viernes, Robles señalara, ante las críticas de su compañera en el Consejo de Ministros sobre que España redoble su provisión de armamento a Ucrania para repeler la invasión de Ucrania, que "ojalá la señora Belarra pueda convencer a Putin de que pare este masacre en Ucrania".

"Yo no voy a entrar a ninguna provocación. Desde luego, a mí no me van a encontrar ahí. Creo que el tema de la guerra en Ucrania es suficientemente grave como para que los responsables políticos nos dediquemos a poner todo lo mejor de nuestra parte, todo lo que sea posible por nuestra parte para la construcción de la paz", según ha indicado Belarra tras ser preguntada por esas manifestaciones de Robles.

"Yo hago lo que, desde mi punto de vista es más eficaz, que es apostar por las vías diplomáticas", ha añadido.

En su opinión, esta guerra sólo va a terminar de dos maneras, "o bien con un acuerdo de paz con diálogo, con un arrope verdadero de la comunidad internacional a esas negociaciones entre Rusia y Ucrania o con una internacionalización del conflicto que puede tener consecuencias imprevisibles".

Para Belarra, la situación es "suficientemente grave" como para tomarse en serio el pacifismo: "Creo que el pacifismo no es ninguna broma y ha demostrado a lo largo de la historia ser el camino más eficaz para construir sociedades más inclusivas y mejores".