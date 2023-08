La piloto española Belén García (360 Racing) afronta este jueves y viernes la cuarta prueba de la Michelin Le Mans Cup, que se disputará en el circuito de Motorland Aragón, donde la catalana espera "lograr un buen resultado" ya que corre "en casa", después de "una temporada de exámenes académicos durísima".

La Michelin Le Mans Cup llega a MotorLand Aragón, la segunda cita en España de la competición, y donde García volverá luchar por acreditar un buen ritmo en una de las pistas de referencia para el mundo de la resistencia, ya que es aquí donde los principales equipos preparan las 24 Horas de Le Mans.

La piloto de l'Ametlla del Vallès se ha centrado este verano en sus estudios de ingeniería telemática, que aparcará por unos días tras "una temporada de exámenes durísima". "De hecho, me han cambiado la fecha del último de ellos a la semana que viene para que pueda correr, cosa que agradezco mucho a los profesores de La Salle Campus Barcelona, y entonces llegarán mis merecidas vacaciones. Pero antes llega MotorLand, una carrera que me apetece muchísimo para desconectar", valoró la española.

La antepenúltima prueba del curso reunirá de nuevo en el 360 Racing a García y Mark Richards, tras la ausencia del británico en Paul Ricard, con el mismo "reto" de toda la temporada: "mostrar el ritmo de los entrenamientos libres, pero que en clasificación o carrera no termina de salir por diferentes circunstancias". "Confío que el hecho de correr en casa sea talismán para lograr un buen resultado", deseó la catalana.

"Se trata de un circuito muy técnico, pero en el que no cuento con excesiva experiencia, por lo que toda vuelta en los libres servirá para acelerar mi adaptación a la pista. Entre estudios y exámenes he dedicado todo el tiempo que he podido al entrenamiento en el simulador. Mis últimas referencias aquí son de mi época en la F4 española y un meeting de GT, aunque han pasado bastantes años", analizó García sobre el trazado.

Una de las grandes dificultades en pista será el calor, con temperaturas que rozarán los 38ºC durante la clasificación del viernes y que pueden ascender hasta los 40ºC en los libres de la jornada anterior. "Tengo la suerte de llegar bien preparada gracias a la ayuda del equipo del CAR de Sant Cugat, que controla mi hidratación y me provee de los suplementos necesarios. El buen estado de forma será fundamental para mantener la concentración al máximo y rodar deprisa mientras gestionamos el tráfico", agregó.

La acción con 40 coches en MotorLand arrancará el jueves con las dos sesiones de entrenamientos libres en horario de mañana y tarde, respectivamente. Al día siguiente, se celebrará la clasificación a las 10.50 horas y la carrera de 110 minutos a partir de las 17.40.