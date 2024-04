Belén García: "Quiero competir con los mejores y las European Le Mans Series son el siguiente paso"

La piloto española Belén García insistió en que quiere "competir con los mejores" en este deporte y "las European Le Mans Series son el siguiente paso" hacia su objetivo, para el que se ha preparado "física y mentalmente".

"Quiero competir con los mejores en este deporte y las European Le Mans Series son el siguiente paso hacia este objetivo. Estoy encantada de hacerlo con DKR Engineering. Tienen una reputación sólida y experiencia. Me sentí como en casa de inmediato, saben lo que hacen. El Duqueine es un coche diferente del que he pilotado el año pasado, pero fui capaz de adaptarme y sentirme cómoda bastante rápido", dijo la catalana en una entrevista compartida por su equipo de prensa este miércoles.

García, de 24 años, se estrenará este domingo en la primera parada de las European Le Mans Series, en el Circuit de Barcelona-Catalunya, después de haber impresionado tanto en las Asian Le Mans Series como en la Michelin Le Mans Cup. Y lo hará al volante del Duqueine M30-D08 de DKR Engineering que ya probó en los Rookie Test de Portimão, cuando logró el mejor tiempo de la categoría LMP3.

Tras un "largo" parón invernal de 23 semanas, la española vuelve a competir este fin de semana. "Estoy deseando empezar de nuevo con una nueva temporada. Me encanta competir, y lo he echado de menos. Desde el año pasado en Portimão, no he dejado de entrenar. En cuanto acabó la temporada 2023, empezó una nueva. Es un no parar, me he preparado mucho mental y físicamente", comentó.

"Es la misma categoría, pero a un nivel superior, y es fantástico tener la oportunidad de correr en un campeonato de este nivel. El año pasado quería competir en ELMS, y lo hemos conseguido. Es un logro, pero no hay que dar nada por sentado, estoy dispuesta a poner todo el trabajo necesario para rendir y luchar por las victorias. También voy a disfrutar de carreras más largas, ¡estoy realmente deseando que llegue el momento!", confesó.

Belén García se une a dos pilotos con mucha experiencia en Resistencia, el alemán Alexander Mattschull, ganador de la Michelin Le Mans Cup en 2022, y el norteamericano Wyatt Brichacek, que logró dos podios en LMP3 el año pasado en las European Le Mans Series. "Conocí a mis compañeros de equipo por primera vez hace unas semanas en Paul Ricard. Todos estamos centrados en el mismo objetivo, así que todo va progresando suavemente", valoró.

"Es fácil encontrar puntos en común y trabajar como un equipo cuando la gente lucha por un mismo objetivo, así que pinta bien para este año. Dicho esto, una cosa son los test y otra es la carrera, en la que ser verá donde estamos, así que estoy deseando trabajar con ellos y con el equipo a lo largo de la temporada para lograr objetivos muy ambiciosos", agregó.

Y con ellos, García mantiene su objetivo "de siempre: ganar". "Sé que toda la parrilla quiere lo mismo, así que no va a ser nada fácil, pero creo que somos un equipo fuerte y podemos aspirar a grandes cosas. Estoy preparada para este desafío, y voy a ganar en experiencia en Resistencia", destacó.

El calendario incluye seis carreras a lo largo de toda Europa. Después de Barcelona, la competición viaja al Circuit Paul Ricard y al Autodromo Enzo e Dino Ferrari en Imola. Tras la pausa estival, el certamen proseguirá en el Circuit de Spa-Francorchamps antes de dirigirse a Mugello y disputar la gran final en el Autódromo Internacional do Algarve en Portimão.

La primera carrera en el trazado catalán se disputará este domingo a las 11.30, en una prueba marcada por la muerte de Gerhard Freundorfer, 'team manager' del Proton Huber Competition. "Fue un día trágico y triste, y quiero mandar mis más sinceras condolencias a la familia, los amigos y colegas de Freundorfer. Todos los miembros del equipo y las grandes familias de Michelin Le Mans Cup y European Le Mans Series que trabajaban junto a él, están en mis pensamientos", concluyó.