'Belfast', 'El poder del perro' y 'Succession' lideran las nominaciones a los Globos de Oro 2022

Pese al sonado boicot de gran parte de la industria estadounidense, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) ha anunciado las nominaciones de la 79ª edición de los Globos de Oro, que tiene previsto celebrarse el 9 de enero de 2022. Una gala marcada polémica en la que 'Belfast', el largometraje de Kenneth Branagh, y 'El poder del perro', de Jane Campion, lideran con siete candidaturas en las categorías de cine, mientras que en televisión ha sido la tercera temporada de 'Succession' la que se erige como favorita con cinco nominaciones.

Las nominaciones fueron anunciadas por la presidenta de la HFPA, Helen Hoehne, y el rapero Snoop Dogg en una discreta rueda de prensa que recuerda la intención de la Asociación de celebrar los premios a pesar del boicot abierto de Hollywood. A inicios de año, la organización fue criticada por no tener ningún miembro negro dentro de sus 100 asociados, además de anteriores controversias como aceptar regalos para influir en los votos y otros comportamientos poco éticos.

La gala de este año, según reveló Hoehne en una carta publicada por Variety, estará centrada en la labor filantrópica de la HFPA. La presidenta de la Asociación reconoció que 2021 ha sido "un año de cambio y reflexión". "Durante los últimos ocho meses, hemos trabajado incansablemente como organización para ser mejor", declaró y señaló que se han cambiado los estatutos y se han agregado nuevos códigos de conducta. "Tenemos 21 nuevos miembros. Es el [equipo] más grande y diverso de nuestros 79 años de historia. No solo han aportado una nueva perspectiva, sino también ideas para seguir evolucionando", concluyó.

En las categorías de cine 'Belfast' y 'El poder del perro' lideran las nominaciones con siete cada una, incluyendo a la mejor película dramática y a la mejor dirección, seguidas de 'El método Williams', 'No mires arriba', 'Licorice Pizza' y 'West Side Story', todas con cuatro.

La gala contará con fuerte presencia española gracias a Javier Bardem, nominado a mejor actor protagonista por 'Being the Ricardos' y las dos nominaciones de 'Madres paralelas' de Almodóvar, que opta a los premios de mejor película en habla no inglesa y mejor música por la banda sonora de Alberto Iglesias.

En televisión, 'Succession' de HBO es la que más nominaciones tiene, cinco, seguida por 'The Morning Show' y 'Ted Lasso', ambas de Apple TV+ y ambas con cuatro.

Esta es la lista completa de nominados:

Cine

Mejor película dramática:

· belfast

· coda

· dune

· El método Williams

· El poder del perro

Mejor película comedia o musical:

· cyrano

· Licorice Pizza

· No mires arriba

· Tick, tick... ¡Boom!

· West Side Story

Mejor dirección:

· Kenneth Branagh - Belfast

· Jane Campion - El poder del perro

· Maggie Gyllenhaal - The Lost Daughter

· Steven Spielberg - West Side Story

· Denis Villeneuve - Dune

Mejor guion:

· Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

· Kenneth Branagh - Belfast

· Jane Campion - El poder del perro

· Adam McKay - No mires arriba

· Aaron Sorkin - Being the Ricardos

Mejor actor dramático:

· Mahershala Ali - El canto del cisne

· Javier Bardem - Being the Ricardos

· Benedict Cumberbatch - El poder del perro

· Will Smith - El método Williams

· Denzel Washington - Macbeth

Mejor actor de comedia o musical:

· Leonardo DiCaprio - No mires arriba

· Peter Dinklage - Cyrano

· Andrew Garfield - Tick, tick* ¡Boom!

· Cooper Hoffman - Licorice Pizza

· Anthony Ramos - En un barrio de Nueva York

Mejor actriz dramática:

· Jessica Chastain - Los ojos de Tammy Faye

· Olivia Colman - The Lost Daughter

· Lady Gaga - La Casa Gucci

· Nicole Kidman - Being the Ricardos

· Kristen Stewart - Spencer

Mejor actriz de comedia o musical:

· Marion Cotillard - Annette

· Alana Haim - Licorice Pizza

· Jennifer Lawrence - No mires arriba

· Emma Stone - Cruella

· Rachel Zegler - West Side Story

Mejor actor de reparto:

· Ben Affleck - The Tender Bar

· Jamie Dornan - Belfast

· Ciarán Hinds - Belfast

· Troy Kotsur - CODA

· Kodi Smit-McPhee - El poder del perro

Mejor actriz de reparto:

· Caitríona Balfe - Belfast

· Ariana DeBose - West Side Story

· Kirsten Dunst - El poder del perro

· Aunjanue Ellis - El método Williams

· Ruth Negga - Claroscuro

Mejor banda sonora:

· Alexandre Desplat - La crónica francesa

· Germaine Franco - Encanto

· Jonny Greenwood - El poder del perro

· Alberto Iglesias - Madres paralelas

· Hans Zimmer - Dune

Mejor canción original:

· Belfast - Down to Joy (Van Morrison)

· El método Williams - Be Alive (Dixson, Beyoncé)

· Encanto - Dos oruguitas (Lin-Manuel Miranda)

· Respect - Here I Am (Singing My Way Home) (Carole King, Jennifer Hudson y Jamie Hartman)

· Sin tiempo para morir - No Time to Die (Billie Eilish y Finneas O'Connell)

Mejor película de animación:

· encanto

· flee

· luca

· My Sunny Maad

· Raya y el último dragón

Mejor película de habla no inglesa:

· Compartimento No. 6 (Finlandia)

· Drive My Car (Japón)

· Fue la mano de Dios (Italia)

· Madres paralelas (España)

· Un héroe (Irán)

Televisión

Mejor serie dramática:

· El juego del calamar (Netflix)

· Lupin (Netflix)

· pose (fx)

· Succession (HBO)

· The Morning Show (AppleTV+)

Mejor serie de comedia o musical:

· hacks (hbo)

· Reservation Dogs (FX)

· Solo asesinatos en el edificio (Hulu)

· Ted Lasso (Appletv+)

· The Great (Hulu)

Mejor miniserie, serie antológica o telefilme:

· American Crime Story: El caso Lewinsky (FX)

· Dopesick: Historia de una adicción (Hulu)

· El ferrocarril subterráneo (Amazon Prime Video)

· La asistenta (Netflix)

· Mare of Easttown (HBO)

Mejor actor de serie dramática:

· Brian Cox - Succession

· Lee Jung-jae - El juego del calamar

· Billy Porter - Pose

· Jeremy Strong - Succession

· Omar Sy - Lupin

Mejor actor de serie de comedia o musical:

· Anthony Anderson - Black-ish

· Nicholas Hoult - The Great

· Steve Martin - Solo asesinatos en el edificio

· Martin Short - Solo asesinatos en el edificio

· Jason Sudeikis - Ted Lasso

Mejor actor de miniserie, serie antológica o telefilme:

· Paul Bettany - Bruja Escarlata y Visión (WandaVision)

· Oscar Isaac - Secretos de un matrimonio

· Michael Keaton - Dopesick: Historia de una adicción

· Ewan McGregor - Halston

· Tahar Rahim - La Serpiente

Mejor actriz de serie dramática:

· Uzo Aduba - En terapia

· Jennifer Aniston - The Morning Show

· Christine Baranski - The Good Fight

· Elisabeth Moss - El cuento de la criada

· Michaela Jaé Rodríguez - Pose

Mejor actriz de serie de comedia o musical:

· Hannah Einbinder - Hacks

· Elle Fanning - The Great

· Issa Rae - Insecure

· Tracee Ellis Ross - Black-ish

· Jean Smart - Hacks

Mejor actriz de miniserie, serie antológica o telefilme:

· Jessica Chastain - Secretos de un matrimonio

· Cynthia Erivo - Genius: Aretha

· Elizabeth Olsen - Bruja Escarlata y Visión (WandaVision)

· Margaret Qualley - La asistenta

· Kate Winslet - Mare of Easttown

Mejor actor de reparto de televisión:

· Billy Crudup - The Morning Show

· Kieran Culkin - Succession

· Mark Duplass - The Morning Show

· Brett Goldstein - Ted Lasso

· O Yeong-su - El juego del calamar

Mejor actriz de reparto de televisión:

· Jennifer Coolidge - The White Lotus

· Kaitlyn Dever - Dopesick: Historia de una adicción

· Sarah Snook - Succession

· Hannah Waddingham - Ted Lasso