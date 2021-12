'Belfast' y 'West Side Story' lideran las nominaciones de los Critics Choice Awards 2022

Coincidiendo con el anuncio de las nominaciones a los Globos de Oro, los Critics Choice Awards han hecho públicas también las candidaturas de su 27ª edición, que tiene previsto celebrar su gala el mismo día que los galardones de la HFPA, el 9 de enero de 2022. 'Belfast', de Kenneth Branagh, y 'West Side Story', de Steven Spielberg, son las favoritas, con once nominaciones cada una.

Considerado uno de los proyectos más personales de Kenneth Branagh, quien nació en la capital de Irlanda del Norte, 'Belfast' opta a los premios a la mejor película, mejor dirección, mejor guion original, mejor interpretación revelación, mejor reparto, mejor actriz de reparto, dos al mejor actor de reparto, mejor fotografía, mejor diseño de producción y mejor montaje.

Con el mismo número de nominaciones, 'West Side Story', el remake del icónico musical de 1961 con el que Spielberg debuta en el género musical, aspira a convertirse en la otra favorita. La cinta opta al galardón a la mejor película, a la mejor dirección, al mejor guion adaptado, dos a la mejor actriz de reparto, a la mejor interpretación revelación, al mejor reparto, al mejor diseño de vestuario, al mejor diseño de producción, al mejor montaje y a la mejor fotografía.

Una competición muy reñida, pues 'Dune' y 'El poder del perro' aspiran a 10 premios, seguidos de 'Licorice Pizza' y 'El callejón de las almas perdidas', que optan a ocho galardones. En cuarta posición, quedan 'El método Williams' y 'No mires arriba', las cuales han logrado seis candidaturas.

Esta es la lista de nominados a los Critics Choice Awards 2022:

Mejor película

· belfast

· coda

· dune

· El callejón de las almas perdidas

· El método Williams

· El poder del perro

· Licorice Pizza

· No mires arriba

· Tick, tick... ¡Boom!

· West Side Story

Mejor actor

· Nicholas Cage - Pig

· Benedict Cumberbatch - El poder del perro

· Peter Dinklage - Cyrano

· Andrew Garfield - Tick, tick* ¡Boom!

· Will Smith - El método Williams

· Denzel Washington - Macbeth

Mejor actriz

· Jessica Chastain - Los ojos de Tammy Faye

· Olivia Colman - The Lost Daughter

· Lady Gaga - La Casa Gucci

· Alana Haim - Licorice Pizza

· Nicole Kidman - Being the Ricardos

· Kristen Stewart - Spencer

Mejor actor de reparto

· Jamie Dornan - Belfast

· Ciarán Hinds - Belfast

· Troy Kotsur - CODA

· Jared Leto - La Casa Gucci

· J.K. Simmons - Being the Ricardos

· Kodi Smit-McPhee - El poder del perro

Mejor actriz de reparto

· Caitríona Balfe - Belfast

· Ariana DeBose - West Side Story

· Ann Dowd - Mass

· Kirsten Dunst - El poder del perro

· Aunjanue Ellis - El método Williams

· Rita Moreno - West Side Story

Mejor interpretación revelación

· Jude Hill - Belfast

· Cooper Hoffman - Licorice Pizza

· Emilia Jones - CODA

· Woody Norman - C'mon C'mon. Siempre adelante

· Saniyya Sidney - El método Williams

· Rachel Zegler - West Side Story

Mejor reparto

· belfast

· El poder del perro

· Licorice Pizza

· Más dura será la caída

· No mires arriba

· West Side Story

Mejor dirección

· Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

· Kenneth Branagh - Belfast

· Jane Campion - El poder del perro

· Guillermo del Toro - El callejón de las almas perdidas

· Steven Spielberg - West Side Story

· Denis Villeneuve - Dune

Mejor guion original

· Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

· Zach Baylin - El método Williams

· Kenneth Branagh - Belfast

· Adam McKay y David Sirota - No mires arriba

· Aaron Sorkin - Being the Ricardos

Mejor guion adaptado

· Jane Campion - El poder del perro

· Maggie Gyllenhaal - The Lost Daughter

· Siân Heder - CODA

· Tony Kushner - West Side Story

· Jon Spaiths, Denis Villeneuve y Eric Roth - Dune

Mejor fotografía

· Belfast - Haris Zambarloukos

· Dune - Greig Fraser

· El callejón de las almas perdidas - Dan Lausten

· El poder del perro - Ari Wegner

· Macbeth - Bruno Delbonnel

· West Side Story - Janusz Kaminski

Mejor diseño de producción

· Belfast - Jim Clay y Claire Nia Richards

· Dune - Patrice Vermette y Zsuzsanna Sipos

· El callejón de las almas perdidas - Tamara Deverell y Shane Vieau

· La crónica francesa - Adam Stockhausen y Rena DeAngelo

· West Side Story - Adam Stockhausen y Rena DeAngelo

Mejor montaje

· Belfast - Úna Ní Dhonghaíle

· Dune - Joe Walker

· El poder del perro - Peter Sciberras

· Licorice Pizza - Andy Jurgensen

· West Side Story - Sarah Broshar y Michael Kahn

Mejor diseño de vestuario

· Cruella - Jenny Beavan

· Dune - Jacqueline West y Robert Morgan

· El callejón de las almas perdidas - Luis Sequeira

· La Casa Gucci - Janty Yates

· West Side Story - Paul Tazewell

Mejor maquillaje y peluquería

· cruella

· dune

· El callejón de las almas perdidas

· La Casa Gucci

· Los ojos de Tammy Faye

Mejores efectos visuales

· dune

· El callejón de las almas perdidas

· Matrix Resurrections

· Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos

· Sin tiempo para morir

Mejor comedia

· Barb y Star van a Vista del Mar

· free guy

· La crónica francesa

· Licorice Pizza

· No mires arriba

Mejor película de animación

· encanto

· flee

· Los Mitchell contra las máquinas

· luca

· Raya y el último dragón

Mejor película de habla no inglesa

· Drive My Car (Japón)

· Flee (Dinamarca)

· Fue la mano de Dios (Italia)

· La peor persona del mundo (Noruega)

· Un héroe (Irán)

Mejor canción

· El método Williams - Be Alive (Dixson, Beyoncé)

· Encanto - Dos oruguitas (Lin-Manuel Miranda)

· Más dura será la caída - Guns Go Bang (Scott Mescudi y Shawn Carter)

· No mires arriba - Just Look Up (Ariana Grande, Taura Stinson, Kid Cudi y Nicholas Britell)

· Sin tiempo para morir - No Time to Die (Billie Eilish y Finneas O'Connell)

Mejor banda sonora

· Dune - Hans Zimmer

· El callejón de las almas perdidas - Nathan Johnson

· El poder del perro - Jonny Greenwood

· No mires arriba - Nicholas Britell

· Spencer - Jonny Greenwood