Belga Collignon elimina al español Davidovich en cuartos en Bruselas
El tenista belga Raphaël Collignon, en estado de gracia, se clasificó a semifinales del ATP 250 de B
El tenista belga Raphaël Collignon, en estado de gracia, se clasificó a semifinales del ATP 250 de Bruselas tras imponerse este viernes al español Alejandro Davidovich, 20º en el ranking ATP, por 7-6 (7/5) y 6-1.
El belga de 23 años, que disputa su primera temporada en el circuito ATP, se medirá el sábado con el canadiense Félix Auger-Aliassime (13°), que superó en su duelo de cuartos de final al estadounidense Eliot Spizzirri.
Collignon, actualmente 90º del mundo y nacido en Rochester (Estados Unidos), venía de eliminar en octavos al argentino Francisco Comesaña.
-- Resultados del viernes en torneo de Bruselas:
- Individual masculino - Cuartos de final:
Giovanni Mpetshi Perricard (FRA/N.5) derrotó a Lorenzo Musetti (ITA/N.1) 6-4, 7-6 (10/8)
Jirí Lehecka (CZE/N.3) a Benjamin Bonzi (FRA) 6-7 (8/10), 6-1, 4-1 y abandono
Raphaël Collignon (BEL) a Alejandro Davidovich Fokina (ESP/N.4) 7-6 (7/5), 6-1
Felix Auger-Aliassime (CAN/N.2) a Eliot Spizzirri (USA) 6-2, 7-6 (8/6)
