Belga Mertens avanza en el WTA 500 de Monterrey, española Bouzas se despide

La tenista belga Elise Mertens avanzó a la segunda ronda del torneo mexicano de Monterrey 2025, al debutar este lunes con un triunfo sobre la rusa Anna Blinkova en dos sets.

Mertens, número 22 del mundo y quinta preclasificada, logró el triunfo sobre la número 77 del ránking WTA con parciales de 6-4 y 6-3 en una hora con 37 minutos de partido.

En otro partido de la jornada, la rusa Kamilla Rakhimova (67) derrotó a la española Jessica Bouzas (42) en dos mangas con pizarra de 6-4 y 7-5 en una hora con 33 minutos.

Mientras que la alemana Tatjana Maria (41) se impuso a la húngara Anna Bondar (93) en dos sets, con parciales de 7-6 (7/5) y 7-5.

El Abierto de Monterrey es un torneo WTA 500 que se juega en las canchas de superficie dura del Club Sonoma y reparte un millón de dólares en premios.

--Resultados del lunes en primera ronda:

Kamilla Rakhimova (RUS) derrotó a Jessica Bouzas (ESP) 6-4, 7-5

Tatjana Maria (GER) a Anna Bondar (HUN) 7-6 (7/5), 7-5

Elise Mertens (BEL/N.5) a Anna Blinkova (RUS) 6-4, 6-3