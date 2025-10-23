Bélgica advierte a la UE que comparta riesgos si usa activos rusos congelados para ayudar a Ucrania

BRUSELAS (AP) — El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, insistió el jueves en que sus socios europeos deben compartir el riesgo de utilizar los activos rusos congelados, valorados en miles de millones de dólares, que se encuentran en su país para ayudar a mantener a flote la economía y el esfuerzo bélico de Ucrania en los próximos años.

Se estima que las necesidades presupuestarias y militares de Ucrania para 2026 y 2027 ascienden a alrededor de US$153.000 millones, y el brazo ejecutivo de la Unión Europea ha estado desarrollando un plan para utilizar los activos congelados de Rusia como garantía para obtener esos fondos.

La mayor parte de esos activos —unos US$225.000 millones— está en Bélgica, y el gobierno es cauto a la hora de utilizar el dinero sin garantías firmes de sus socios comunitarios.

“Si queremos dárselos a Ucrania, tenemos que hacerlo todos juntos", afirmó de Wever a reporteros a su llegada a una cumbre con sus homólogos de la UE en Bruselas. "Si no, las represalias rusas podrían afectar solo a Bélgica. Eso no es muy razonable”.

“Somos un país pequeño y las represalias pueden ser muy duras. Podrían confiscar todo tipo de fondos de bancos occidentales en Rusia, confiscar las empresas de propiedad europea en Rusia”, advirtió.

La Comisión Europea ha descrito el plan como un “préstamo de reparación”.

En esencia, los países de la UE concederían a Ucrania un préstamo de alrededor de US$165.000 millones de fondos europeos, que no saldrían de los propios activos del Kremlin. Kiev solo reembolsaría el dinero al bloque una vez que Rusia le abone reparaciones de guerra significativas por la enorme destrucción causada.

Si Moscú se niega, sus activos permanecerían congelados.

Rusia ha advertido contra esta medida. A principios de mes, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a reporteros que las intenciones de la UE “equivalen a planes para confiscar ilegalmente propiedades rusas. En ruso, lo llamamos robo”.

Pero la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insistió en que “no estamos confiscando los activos, sino que estamos tomando los saldos de efectivo para un préstamo a Ucrania”. Y apuntó que “Ucrania tiene que devolver este préstamo si Rusia paga reparaciones”.

“Rusia es el agresor. Ha causado el daño y debe rendir cuentas”, afirmó von der Leyen, que agregó que cree que su equipo ha encontrado “una forma legal sólida para hacer esto” y para conseguir que los miembros de la UE reacios se adhieran al plan.

De Wever insistió el jueves en ver a qué consiste la iniciativa.

“Aún no he visto la base legal para la decisión”, señaló. “Eso me parece el primer paso si se quiere tomar una decisión importante. Esto nunca se ha hecho. Ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial lo hicimos, así que no es un pormenor".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.