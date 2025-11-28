Bélgica afirma que usar activos rusos congelados podría descarrilar el acuerdo de paz con Ucrania

BRUSELAS, 28 nov (Reuters) - El primer ministro belga, Bart De Wever, afirmó que el plan de la Unión Europea de utilizar activos estatales rusos congelados para financiar a Ucrania podría poner en peligro las posibilidades de un posible acuerdo de paz que ponga fin a una guerra de casi cuatro años.

"Avanzar apresuradamente en el plan de préstamo de reparaciones propuesto tendría, como daño colateral, que la UE estaría impidiendo efectivamente alcanzar un eventual acuerdo de paz", dijo De Wever en una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la que tuvo acceso Reuters.

El Financial Times informó por primera vez de la carta a última hora del jueves.

Los líderes de la UE intentaron en una cumbre el mes pasado acordar un plan para utilizar 140.000 millones de euros (US$162.000 millones) en activos soberanos rusos congelados en Europa como préstamo para Kiev, pero no consiguieron el respaldo de Bélgica, donde se encuentran gran parte de los fondos.

La Comisión Europea no respondió a una solicitud de comentarios fuera del horario laboral habitual.

La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, espera abordar las preocupaciones de Bélgica en un borrador de propuesta legal que presentará esta semana sobre el uso de los activos soberanos congelados para apoyar a Kiev en 2026 y 2027, han dicho representantes de la UE.

En la carta, De Wever también dijo que Bélgica no había visto "ninguna propuesta de lenguaje jurídico por parte de la Comisión".

(US$1 = 0,8624 euros)

