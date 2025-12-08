Bélgica.- Ageas se hace con el 100% de AG Insurance tras comprar a BNP Paribas su 25% por US$1.900 millones.

MADRID, 8 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El grupo asegurador Ageas se ha hecho con el 100% de su filial belga AG Insurance tras comprar a BNP Paribas su 25% por 1.900 millones de euros, según han anunciado este lunes ambas compañías en sendos comunicados.

Al mismo tiempo, Ageas y BNP Paribas han reafirmado su asociación bancaria y de seguros a largo plazo en Bélgica con la firma de un acuerdo marco entre sus filiales AG y BNP Paribas Fortis.

Tras el acuerdo alcanzado entre ambas compañías, Ageas pasará a ser propietaria al 100% de la aseguradora belga AG, operación que se ajusta a sus objetivos estratégicos de centrar su crecimiento inorgánico en actividades consolidadas y generadoras de efectivo.

Se espera que esta operación acelere y eleve los objetivos financieros de Ageas, con un aumento del objetivo de flujo de caja libre del holding de 2.300 a 2.600 millones de euros y de la remuneración de los accionistas de 2.000 a 2.200 millones de euros.

La operación se financiará con una colocación de acciones en BNP Paribas Cardif (18,5 millones de acciones a un precio de 60 euros por acción), así como mediante una combinación de reservas de efectivo, líneas de financiación existentes y la flexibilidad de que dispone el Grupo en el mercado de capitales de deuda.

Se prevé que la operación se complete en el segundo trimestre de 2026, siempre que se obtengan las autorizaciones reglamentarias.

Tal y como establece el código de gobierno corporativo belga, Ageas y el grupo BNP Paribas han firmado un acuerdo de relación que, entre otras cosas, establece un límite de hasta el 25% menos una acción para la participación del Grupo BNP Paribas en Ageas.

El acuerdo, que tendrá una duración de cinco años y se renovará automáticamente, reconoce a BNP Paribas como el mayor accionista y socio estratégico de Ageas, "respetando al mismo tiempo la identidad y la visión estratégica de Ageas".

Además, BNP Paribas tendrá derecho a nombrar a un representante en el consejo de administración de Ageas y también mantendrá un representante en el Consejo de Administración de AG vinculado al acuerdo de bancaseguros.

Por su parte, el acuerdo marco firmado entre AG y BNP Paribas Fortis reafirma su asociación en bancaseguros. El acuerdo tendrá una duración de 15 años, a partir de 2027.

Asimismo, AG y BNP Paribas Asset Management profundizarán su colaboración actual para aprovechar oportunidades de inversión en determinadas clases de activos, lo que permitirá a AG beneficiarse de la experiencia y las soluciones de gestión de activos de BNP Paribas.