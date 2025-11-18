Bélgica, Austria, Escocia y Suiza clasifican al Mundial 2026

LIEJA, Bélgica, 18 nov (Reuters) - Bélgica goleó el martes 7-0 a Liechtenstein y confirmó su clasificación para el Mundial del año que viene, terminando su campaña invicta en la eliminatoria europea.

La quinta victoria en ocho partidos le dio a Bélgica un total de 18 puntos en lo más alto del Grupo J, dos más que el segundo clasificado, Gales, y le valió una plaza en el torneo del año que viene que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos.

Jeremy Doku y Charles De Ketelaere marcaron dos goles cada uno, y Hans Vanaken, Brandon Mechele y Alexis Saelemaekers también anotaron.

El local marcó cuatro goles en siete minutos de locura en la segunda parte.

Bélgica disputará su 15.ª Copa del Mundo, tras haber alcanzado dos veces las semifinales.

Austria, en tanto, clasificó al Mundial tras empatar 1-1 con un gol de Michael Gregoritsch en el minuto 77 contra Bosnia y Herzegovina, con lo que se situó en la cabeza del Grupo H.

Será la primera vez que Austria participe en una Copa del Mundo desde 1998.

Bosnia, que se adelantó en el minuto 12 con un cabezazo de Haris Tabakovic, terminó segunda del grupo, a dos puntos de su rival, y disputará en marzo la repesca para conseguir una plaza en el torneo del año que viene.

En otro de los partidos del día, Escocia se clasificó para un Mundial por primera vez desde 1998 de forma emocionante, gracias a los goles en el tiempo de descuento de Kieran Tierney y Kenny McLean, que aseguraron una victoria 4-2 sobre Dinamarca en Hampden Park.

Cuando Patrick Dorgu empató por segunda vez para la selección danesa, que jugaba con 10 hombres, en el minuto 81, parecía que los visitantes iban a asegurarse el punto que necesitaban para encabezar el Grupo C.

Pero Tierney superó a Kasper Schmeichel con un magnífico disparo en el tercer minuto del tiempo añadido y, con el portero volcado en ataque en el otro extremo del campo, McLean lanzó un disparo lejano a puerta vacía que desató el delirio.

En tanto, Suiza selló su pasaje al Mundial con un empate 1-1 con Kosovo, en un partido en el que un golazo de Florent Muslija neutralizó el tanto de Rubén Vargas al comienzo de la segunda parte para el equipo helvético.

Suiza terminó primera del Grupo B con 14 puntos, completando una campaña de clasificación invicta. Kosovo se aseguró el segundo puesto con 11 puntos y una plaza en la repesca. (Editado en español por Javier Leira)