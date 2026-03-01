Bélgica captura un petrolero de la "flota fantasma" de Rusia

Las fuerzas especiales belgas interceptaron en el mar del Norte un navío perteneciente a la "flota fantasma" que utiliza Rusia para eludir las sanciones occidentales impuestas a raíz de la guerra en Ucrania, anunció este domingo el canciller de Bélgica

"Hoy, un navío de la flota fantasma de Rusia fue interceptado en el mar del Norte", escribió Maxime Prévot en X, donde agradeció a las fuerzas especiales belgas su "profesionalidad y valentía excepcionales"

El ministro de Defensa, Theo Francken, precisó en un mensaje que el petrolero, interceptado durante la noche, había sido "escoltado hacia el puerto de Zeebruges [oeste], donde será incautado"

Rusia ha utilizado una flotilla de viejos petroleros para eludir las restricciones impuestas a sus exportaciones de crudo tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022. La identidad de los propietarios de esos buques se desconoce

La Unión Europea incluyó a centenares de esos navíos en una lista negra para debilitar las capacidades de financiación del esfuerzo bélico del Kremlin

Según Maxime Prévot, la captura se realizó en colaboración con países del G7, nórdicos y bálticos, y en coordinación con Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó en X que las fuerzas navales francesas colaboraron en la operación, que asestó, según él, un "golpe importante" a la "flota fantasma" rusa

Los fiscales identificaron el navío, que debía regresar a Rusia, como el Ethera

El petrolero llevaba bandera de Guinea pero una inspección a bordo confirmó las sospechas de que navegaba bajo pabellón falso, indicaron los fiscales

El canciller ucraniano, Andrii Sibiga, aplaudió la operación. "Acciones como esta (...) son necesarias para privar a Rusia de los recursos que le permiten continuar con su agresión y con sus crímenes de guerra en Ucrania", consideró en X

Algunos expertos y responsables políticos sospechan también que los navíos de la "flota fantasma" participan en acciones de sabotaje, en el marco de la "guerra híbrida" que Rusia libra contra países occidentales