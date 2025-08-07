Bélgica: Conmemoran tragedia de mineros italianos en Marcinelle

La presencia del Consejo General de los Italianos en el Extranjero en el lugar de la tragedia, que se convirtió en museo minero y patrimonio de la UNESCO, es un tributo de las comunidades italianas en el mundo a todos los trabajadores emigrantes que, con esfuerzo y a menudo a costa de sus vidas, contribuyeron al desarrollo económico y social de los países que los acogieron.

Entre 1946 y 1956, más de 140.000 italianos cruzaron los Alpes para trabajar en las minas de carbón de Valonia: este era el precio del acuerdo de intercambio entre mano de obra y carbón establecido por Italia con Bélgica.

"En Marcinelle recordamos no solo una tragedia, sino una página fundamental de la historia del trabajo y la emigración italiana —declara Maria Chiara Prodi— un compromiso de memoria que, gracias a la creación del Día Nacional del Sacrificio Italiano en el Mundo, se extiende también a otros lugares y nombres menos conocidos, como el desastre de Mattmark en Suiza en 1965, o el de Monongah en Estados Unidos en 1907, donde perdieron la vida cientos de mineros, muchos de ellos italianos.

Estos eventos nos recuerdan la responsabilidad de sentir como nuestra historia, a menudo olvidada, la de la emigración italiana".

"Marcinelle, símbolo del sacrificio del trabajo italiano en el mundo —continuó Prodi— también nos devuelve la imagen fundacional de una Europa de los trabajadores: no estamos aquí solo para llorar a nuestros connacionales, sino para reivindicar la dignidad y la visión de futuro que todas estas vidas, de orígenes y creencias diferentes, han proyectado en su trabajo, en el corazón de nuestro continente".

Por lo tanto, según el CGIE, es necesario mantener viva la memoria del aporte de las generaciones de emigrantes italianos no solo en las conmemoraciones, sino también a través de la promoción de la historia de la emigración en los itinerarios escolares y en los medios. (ANSA).