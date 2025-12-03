Bélgica critica la propuesta de la UE de utilizar activos congelados rusos para Ucrania

Por Julia Payne, Lili Bayer y Andrew Gray

BRUSELAS, 3 dic (Reuters) - Bélgica criticó la propuesta de la Unión Europea de utilizar activos rusos congelados, depositados en una institución financiera belga, para canalizar 140.000 millones de euros a Ucrania, incluso antes de que se desvelara el proyecto el miércoles.

La Comisión Europea lleva meses trabajando en planes para utilizar activos estatales rusos, congelados en Europa debido a la guerra de Moscú en Ucrania, para financiar un "préstamo de reparación" para Kiev que cubriría sus necesidades financieras durante los próximos dos años.

Pero la idea ha suscitado muchas dudas jurídicas y Bélgica se ha mostrado cada vez más crítica, afirmando que plantea enormes riesgos para el país y para la institución financiera Euroclear, con sede en Bruselas, que posee la mayor parte de los activos.

EXIGE GARANTÍAS A LOS SOCIOS DE LA UE

Horas antes de que la Comisión expusiera sus propuestas jurídicas detalladas, el ministro belga de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, dijo que no satisfacían las exigencias de Bélgica.

"Tenemos la frustrante sensación de no haber sido escuchados. Se está restando importancia a nuestras preocupaciones", dijo Prevot a la prensa en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Bruselas.

"Los textos que la Comisión presentará hoy no abordan nuestras preocupaciones de manera satisfactoria", añadió.

Bélgica ha exigido que los demás países de la UE garanticen que cubrirán todos los costes legales derivados de las demandas rusas contra el plan. También quiere que garanticen que ayudarán a proporcionar dinero rápidamente para reembolsar a Rusia en caso de que un tribunal dictamine que Moscú debe ser reembolsado.

En tercer lugar, ha exigido que otros países que tienen activos rusos congelados también pongan esos fondos a disposición de Ucrania. (Información de Julia Payne y Lili Bayer. edición de Andrew Gray, Lincoln Feast y Alex Richardson; edición en español de Paula Villalba)