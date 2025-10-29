Bélgica denuncia un "alarmante" incidente con drones sobre una base militar y defiende derribarlos

BRUSELAS, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Defensa belga, Theo Francken, ha confirmado este martes un incidente registrado el sábado cuando drones sobrevolaron instalaciones militares en Marche-en-Famenne, en el sur del país, asegurando que se ha lanzado una investigación sobre el caso y defendiendo que se derriben este tipo de sistemas no tripulados.

En un mensaje en redes sociales, el titular de Defensa belga ha señalado que "varios drones" fueron observados sobrevolando durante un tiempo prolongado zonas "cruciales" del cuartel general en Marche-en-Famenne, en lo que ha considerado un episodio "alarmante".

"No fue obra de aficionados, sino de pilotos de drones experimentados. Se siguieron los procedimientos correctamente. La policía y la dirección general de Medio Ambiente están investigando este alarmante incidente", ha asegurado en su mensaje.

Francken ha incidido en que este tipo de acciones sobre bases militares está "terminantemente prohibido" por lo que ha apostado por que las autoridades puedan "derribar" los vehículos no tripulados.

Este incidente llega tan solo unas semanas después de que las autoridades federales belgas informaran de un incidente con otros 15 drones que sobrevolaron las instalaciones militares de la base de Elsenborn, en el sureste del país.

Los casos de Bélgica se suman a los recientes episodios con drones en países como Polonia, Rumanía o Dinamarca, en los que ha obligado a actuar a la OTAN y ante los que la Unión Europea ha propuesto poner en pie un muro 'antidrones' para repeler incursiones en espacio aéreo europeo.