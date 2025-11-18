LA NACION

Bélgica elimina a Francia y avanza a semifinales de Copa Davis

Bélgica eliminó este martes a Francia en cuartos de final de la Copa Davis 2025 con victorias en los partidos...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Bélgica elimina a Francia y avanza a semifinales de Copa Davis
Bélgica elimina a Francia y avanza a semifinales de Copa Davis

Bélgica eliminó este martes a Francia en cuartos de final de la Copa Davis 2025, con victorias en los partidos individuales, en Bolonia (Italia).

Raphael Collignon y Zizou Bergs se impusieron en sus respectivos encuentros contra Corentin Moutet y Arthur Rinderknech y metieron a Bélgica en semifinales.

Collignon tuvo que remontar un set para imponerse 2-6, 7-5, 7-5 contra Moutet, mientras que Bergs dominó 6-3, 7-6 (7/4) a Rinderknech.

Esas dos victorias hicieron que el partido de dobles se anulase.

El rival de Bélgica en semifinales saldrá del duelo de cuartos de final programado para el miércoles entre Austria e Italia, país anfitrión y vencedor de las dos últimas ediciones de la Davis.

td/dam/ma

LA NACION
Más leídas
  1. Murió Ignacio Fernández Madero: el adiós a uno de los personajes más queridos del rugby argentino
    1

    Murió Ignacio Fernández Madero: el adiós a uno de los personajes más queridos del rugby argentino

  2. Para el jury, su participación en el documental "Justicia divina" fue "una actuación inaceptable"
    2

    Fue destituida la jueza Julieta Makintach

  3. Indagan a exfuncionarios y cooperativistas por el desvío de $710 millones para guardapolvos
    3

    Indagan a exfuncionarios de Desarrollo Social y cooperativistas por el desvío de $710 millones destinados a guardapolvos

  4. La oposición apuntará contra Javier y Karina Milei y los señalará como responsables políticos de la maniobra
    4

    Comisión investigadora $LIBRA: la oposición apuntará contra Javier y Karina Milei y los señalará como responsables políticos de la maniobra

Cargando banners ...