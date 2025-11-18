Bélgica elimina a Francia y avanza a semifinales de Copa Davis
Bélgica eliminó este martes a Francia en cuartos de final de la Copa Davis 2025 con victorias en los partidos...
Bélgica eliminó este martes a Francia en cuartos de final de la Copa Davis 2025, con victorias en los partidos individuales, en Bolonia (Italia).
Raphael Collignon y Zizou Bergs se impusieron en sus respectivos encuentros contra Corentin Moutet y Arthur Rinderknech y metieron a Bélgica en semifinales.
Collignon tuvo que remontar un set para imponerse 2-6, 7-5, 7-5 contra Moutet, mientras que Bergs dominó 6-3, 7-6 (7/4) a Rinderknech.
Esas dos victorias hicieron que el partido de dobles se anulase.
El rival de Bélgica en semifinales saldrá del duelo de cuartos de final programado para el miércoles entre Austria e Italia, país anfitrión y vencedor de las dos últimas ediciones de la Davis.
