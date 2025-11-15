Bélgica empata 1-1 en Kazajistán y sigue sin sellar boleto al Mundial

La selección belga de fútbol empató este jueves 1-1 en Kazajistán y tendrá que esperar a su último partido de las eliminatorias europeas para sellar su boleto al Mundial 2026.

Por detrás en el marcador tras una temprana diana de Dastan Satpaev (9'), los Diablos Rojos de Rudi García empataron nada más arrancar la segunda mitad con un tanto de Hans Vanaken (48').

Sin embargo, la gran actuación del guardameta Temirlan Anarbekov impidió que los belgas culminasen la remontada.

Bélgica lidera la llave J con 15 unidades, dos más que Macedonia del Norte. En su último partido de la fase de grupos los Diablos Rojos se enfrentarán a Liechtenstein, colista de la llave, que suma seis derrotas en sus seis partidos disputados.

bnl/dam/pm