Bélgica exige garantías sólidas mientras líderes de la UE evalúan un gran préstamo para Ucrania

BRUSELAS (AP) — Bélgica insistió el jueves en que sus socios de la Unión Europea deben proporcionar garantías férreas de que estará protegida de represalias rusas antes de respaldar un préstamo masivo para Ucrania.

En una cumbre de alto riesgo de la UE en Bruselas, los líderes del bloque de 27 naciones se preparan para decidir si utilizar decenas de miles de millones de euros en activos rusos congelados para respaldar un préstamo que satisfaga las necesidades militares y financieras de Ucrania durante los próximos dos años.

La mayor parte de los activos —unos 193.000 millones de euros (US$227.000 millones) hasta septiembre— se encuentran en la cámara de compensación financiera con sede en Bruselas, Euroclear. El Banco Central de Rusia demandó a Euroclear la semana pasada.

“Denme un paracaídas y saltaremos todos juntos”, afirmó De Wever a los miembros del parlamento belga justo antes de que comenzara la cumbre. “Si confiamos en el paracaídas, eso no debería ser un problema”.

Bélgica plantea sus preocupaciones mientras enfrenta presión rusa

Bélgica teme que Rusia tome represalias y preferiría que el bloque pidiera prestado el dinero en los mercados internacionales. Quiere que los activos congelados en otros países europeos se incluyan en el fondo y que sus socios garanticen que Euroclear tendrá los fondos necesarios en caso de un ataque legal.

Los funcionarios europeos dicen que Rusia está llevando a cabo una campaña de sabotajes e interferencias en todo el continente. La demanda del Banco Central aumentó la presión sobre Bélgica y sus socios europeos antes de la cumbre.

Según el plan de “préstamo de reparaciones”, la UE entregaría 90.000 millones de euros (US$106.000 millones) a Ucrania. Países como el Reino Unido, Canadá y Noruega cubrirían cualquier déficit.

La reclamación de Rusia sobre los activos seguiría en pie, pero los activos permanecerían bloqueados al menos hasta que el Kremlin termine su guerra contra Ucrania y pague por los enormes daños causados durante cuatro años de guerra.

Al trazar el plan de préstamo, la Comisión Europea estableció salvaguardas para proteger a Bélgica, pero De Wever sigue sin estar convencido.

“Aún no he visto un texto que pueda abordar satisfactoriamente las preocupaciones de Bélgica”, manifestó. “Espero ver uno hoy”.

De Wever insistió en que Bélgica sigue siendo “un aliado fiel” de Ucrania y quiere continuar ayudando.

Los aliados mantienen el apoyo a Ucrania

Cualquiera que sea el método que utilicen, los líderes se han comprometido a satisfacer la mayoría de las necesidades de Ucrania durante los próximos dos años. El Fondo Monetario Internacional estima que eso ascendería a 137.000 millones de euros (US$160.000 millones). El país devastado por la guerra corre el riesgo de bancarrota y necesita el dinero para la primavera.

“Tenemos que encontrar una solución hoy”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los periodistas. “No dejaremos el Consejo Europeo sin una solución para la financiación de Ucrania durante los próximos dos años”. El presidente del Consejo de la UE, António Costa, quien preside la reunión, ha prometido mantener a los líderes negociando hasta que se llegue a un acuerdo, incluso si toma días.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó: “Ahora tenemos una elección simple. O dinero hoy o sangre mañana”. Insistió en que “todos los líderes europeos deben estar a la altura de las circunstancias”.

Los enviados de la UE han trabajado día y noche en las últimas semanas para detallar los pormenores y reducir las diferencias entre los 27 países miembros. Si suficientes países se oponen, el plan podría ser bloqueado. No hay apoyo mayoritario para un plan B de recaudar los fondos en los mercados internacionales.

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo que espera que se puedan abordar las preocupaciones de Bélgica.

“Las reacciones del presidente ruso en las últimas horas muestran cuán necesario es esto. En mi opinión, esta es realmente la única opción. Básicamente, nos enfrentamos a la elección de usar deuda europea o activos rusos para Ucrania, y mi opinión es clara: debemos usar los activos rusos”.

Hungría y Eslovaquia se oponen al plan de Von der Leyen para un préstamo de reparaciones. Además de Bélgica, Bulgaria, Italia y Malta también están indecisos.

“No me gustaría una Unión Europea en guerra”, dijo el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien se ve a sí mismo como un pacificador. También es el aliado más cercano del presidente ruso, Vladímir Putin, en Europa. “Dar dinero significa guerra”.

Orbán describió el plan de préstamo como “un callejón sin salida” y dijo que “toda la idea es una tontería”.

___

La periodista de Associated Press Kirsten Grieshaber en Berlín contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.