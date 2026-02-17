Bélgica: Hazard propone jugar más en las calles y menos con las consolas

"A los niños de hoy les encanta la PlayStation y YouTube. Mi regla número uno sería: salir a jugar a la calle, jugar al fútbol y divertirse con los amigos. Quizás no haya colegio los viernes: solo de lunes a jueves, y luego jugar al fútbol todo el fin de semana", declaró Hazard en una entrevista con el diario inglés The Guardian recogida por los medios belgas.

Hazard se retiró como futbolista en 2023 tras una exitosa carrera y decidió permanecer en Madrid a pesar de su decepcionante experiencia con el club "merengue".

El ex delantero reveló que a sus 35 años disfruta de lo que él llama "la mejor vida" con su familia, lejos de los focos.

"La vida pasa muy rápido, sobre todo en el fútbol. Ayer tenía 19 años, hoy tengo 35. Hay que aprovecharla al máximo. Soy padre de cinco hijos. Ahora mismo soy más taxista que futbolista, pero no pasa nada", bromeó Hazard. (ANSA).