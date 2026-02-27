Bélgica identifica a 5.000 sospechosos tras investigar un sistema de mensajería encriptada

Las autoridades belgas anunciaron el viernes el balance de cinco años de una operación contra la mensajería encriptada Sky ECC, utilizada por redes de narcotráfico, que ha permitido identificar a 5.000 sospechosos.

El "desciframiento" de esta mensajería por parte de un equipo de investigadores belgas, franceses y neerlandeses confirmó que era utilizada masivamente por las redes criminales, especialmente para el tráfico internacional de cocaína.

También mostró que durante un año y medio, antes de la operación policial, cerca del 20% de los 170.000 dispositivos Sky ECC utilizados en el mundo estaban activos en el territorio belga, según las autoridades judiciales.

El puerto belga de Amberes es el segundo más grande de Europa en tráfico de mercancías y una de las principales vías de entrada de cocaína procedente de América del Sur.

La operación contra Sky ECC puso de manifiesto la importancia estratégica del puerto, donde actúan muchos pequeños traficantes, y las formas de operar de los "barones", que dirigen el tráfico "a distancia", según informó a la prensa.

El análisis de los millones de mensajes intercambiados entre criminales mostró que un belga "organizó desde Dubái trece transportes internacionales de droga en tres semanas, con toda tranquilidad, sin entrar nunca en contacto con la droga", explicó Eric Snoeck, jefe de la policía federal belga.

"Es doloroso constatar que las ganancias de los grupos criminales son absolutamente colosales y vertiginosas", agregó.

Desde los 200 registros realizados el 9 de marzo de 2021, las incautaciones de dinero en Bélgica han alcanzado los 224 millones de euros (US$264 millones).