Bélgica investiga imágenes de pornografía infantil en celda de pederasta Dutroux

La justicia belga abrió una investigación tras el hallazgo de imágenes de pornografía infantil en la celda del conocido pederasta Marc Dutroux, condenado por secuestro, violación y asesinato de niñas y adolescentes.

Dutroux, considerado uno de los peores criminales de Bélgica, fue condenado en 2004 a cadena perpetua por secuestrar y violar a seis niñas y adolescentes, y matar a cuatro de ellas. A dos, Julie y Mélissa, las dejó morir de hambre.

Fue detenido en 1996 y desde entonces ha permanecido en régimen de aislamiento.

El fiscal de Brabante Valón, la provincia belga donde se encuentra la prisión de Nivelles, confirmó el lunes por la noche a la agencia de prensa Belga una información de la revista Humo.

Durante una revisión general de la prisión de Nivelles en 2024, las autoridades hallaron unas 200 fotos pornográficas en la celda de Dutroux pese a encontrarse en aislamiento, afirma Humo.

Según la misma fuente, en aproximadamente la mitad de estas fotos aparecían niños desnudos.

El criminal se defendió a través de su abogado. Dice ser víctima de "acoso" de otros reclusos que habrían introducido las fotos en su celda sin su conocimiento, añade Humo.

Su abogado, Bruno Dayez, no quiso comentar la noticia.

El letrado intentó obtener la liberación del asesino en 2021, después de 25 años tras las rejas.

Un documento pericial muy negativo de 2020 lo impidió. Este informe psiquiátrico advierte que Marc Dutroux debe ser considerado siempre como un psicópata y que el riesgo de reincidencia es muy alto.