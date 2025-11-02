Bélgica investiga nuevos avistamientos de drones sobre una base militar

Por Kate Abnett

BRUSELAS, 2 nov (Reuters) - La policía belga está investigando los avistamientos de drones sobre una base aérea militar, informó el domingo el ministro de Defensa, Theo Francken, tras otros avistamientos recientes en zonas militares del país.

El Gobierno recibió el sábado informes de drones que sobrevolaban la base aérea de Kleine Brogel, en el noreste de Bélgica, dijo Francken en una publicación en X. Un helicóptero y vehículos policiales persiguieron pero no lograron capturar el dron, y un bloqueador de drones no pudo interceptarlo, dijo.

"No se trataba de un simple sobrevuelo, sino de un claro objetivo dirigido a Kleine Brogel", afirmó Francken.

Un portavoz de la oficina de Francken dijo a Reuters que la policía estaba investigando el incidente. Los ministros del gobierno debatirán los avistamientos esta semana.

Los países de la OTAN han estado en alerta máxima en las últimas semanas tras los avistamientos de drones y otras incursiones aéreas, como en los aeropuertos de Copenhague, Múnich y la región del Báltico. Unos 20 drones rusos entraron en el espacio aéreo polaco en septiembre.

En Bélgica ya se están investigando múltiples avistamientos de drones sobre una base militar en el sureste del país y otra base militar en Elsenborn, en la frontera alemana, el mes pasado.

En Bélgica es ilegal volar drones sobre zonas militares.

La Comisión Europea propuso el mes pasado cuatro proyectos europeos de defensa, entre ellos un sistema contra drones y un plan para fortificar la frontera oriental con Rusia, como parte de un esfuerzo para que el continente esté preparado para defenderse en 2030.

Francken ha pedido al gobierno belga que invierta más en defensas antidrones. (Reporte de Kate Abnett; Editado en Español por Ricardo Figueroa)