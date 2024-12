Bélgica investiga por fraude a excomisario de Justicia de la UE tras terminar su mandato

BRUSELAS (AP) — Las autoridades belgas abrieron una investigación por fraude contra el excomisario de Justicia de la Unión Europea, según informaron el miércoles, apenas días después de que finalizara su mandato.

La investigación sobre el excomisario de Justicia de la UE Didier Reynders trataba sobre “posibles prácticas de lavado de dinero”, indico a The Associated Press An Schoonjans, portavoz de la fiscalía general de Bruselas. Se realizaron registros domiciliarios como parte de la investigación, indicó.

La medida se produce apenas unos días después de que Reynders, quien ocupó el cargo de responsable de justicia desde 2019, terminara su mandato el fin de semana. Schoonjans se abstuvo de dar detalles sobre reportes de Le Soir y Follow the Money que vinculaban la investigación con lavado de dinero a través de la lotería nacional.

El partido de Reynders en la UE, Renovar Europa, dijo en un comunicado que no haría comentarios sobre una investigación en curso.

Cualquier escándalo que involucre a Reynders repercutiría en la Comisión Europea, donde fue responsable de asegurar que los principios del Estado de derecho occidental, incluida una lucha rigurosa contra la corrupción, fueran escrupulosamente respetados durante su mandato.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP