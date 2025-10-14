Bélgica: La huelga nacional en Bélgica deja este martes en tierra todos los aviones con salida de Bruselas y Charleroi

BRUSELAS, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

Bélgica vive este martes un día de huelga nacional contra los recortes anunciados por el Gobierno de coalición que obligará a los aeropuertos de Bruselas y Charleroi (al sur de la capital) a mantener en tierra todos los vuelos programados para este día, mientras que se mantienen las rutas de llegada con previsión de importantes retrasos o cancelaciones.

El aeropuerto internacional de Bruselas avisó ya hace dos semanas que esperaba un fuerte impacto de la huelga en sus actividades, porque se sumaría al paro gran parte del personal de la empresas que presta los servicios de seguridad en la infraestructura aeroportuaria.

En un comunicado, advierte también de que los vuelos de llegada podrán verse alterados y de que el seguimiento de la huelga en los transportes públicos complicará además los accesos. Asimismo, adelanta que por la reprogramación de vuelos, el miércoles será un día de mayor actividad en el aeropuerto y pide a los pasajeros llegar con tiempo suficiente.

En el caso del aeropuerto de Charleroi, a unos 50 kilómetros al sur de la capital, todos los vuelos han sido cancelados. "Debido a la jornada nacional de movilización prevista para el martes 14 de octubre y a la falta de personal presente para garantizar las operaciones con total seguridad, el aeropuerto de Charleroi no podrá operar las salidas y llegadas programadas", ha explicado el aeropuerto en un comunicado.

La jornada de huelga estará marcada por una manifestación convocada por los principales sindicatos (FGTB, CSC y CGSLB) y que se espera que cruce Bruselas de norte a sur, desde las 10:00 horas en que está previsto el inicio en la Estación del Norte de la capital europea hasta que llegue a su fin en torno a las 14:00 horas en la Estación del Sur.

El servicio de ferrocarril y líneas de transporte público en las principales ciudades del país prevén también perturbaciones en su servicio durante el martes, si bien la compañía ferroviaria pública (SNCB) reforzará el servicio a Bruselas en previsión de una mayor afluencia de quienes quieran sumarse a la manifestación.