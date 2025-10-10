LA NACION

Bélgica no puede con Macedonia y se complica su camino al Mundial

Falta de inspiración, Bélgica se atascó contra Macedonia del Norte, este viernes en Gante (0-0), dej

Bélgica no puede con Macedonia y se complica su camino al Mundial

Falta de inspiración, Bélgica se atascó contra Macedonia del Norte, este viernes en Gante (0-0), dejando escapar la posibilidad de tomar la delantera en el grupo J de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

A tres días de un desplazamiento a Gales, los Diablos Rojos, privados de su goleador Romelu Lukaku, lesionado, no encontraron la solución frente al bloque defensivo levantado por los hombres de Blagoja Milevski.

Tras empatar también en Macedonia (1-1), los jugadores dirigidos por Rudi Garcia no encontraron el camino a la portería a pesar de una clara dominación.

Los belgas dejan así a sus visitantes el liderato de un grupo J con un futuro muy incierto, con macedonios, belgas y galeses separados por solo dos puntos.

Bélgica lo intentó todo, acumulando ocasiones, especialmente a través de Kevin De Bruyne y Jérémy Doku.

Pero sin un verdadero número 9, los Diablos Rojos fueron inofensivos, con el portero oponente Stole Dimitrievski viéndose obligado a intervenir en pocas ocasiones.

