Bélgica.- Nuevos avistamientos de drones en una base de la OTAN en Bélgica

MADRID, 3 nov. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades belgas han advertido este domingo de la presencia de cuatro drones más sobrevolando la base militar de Kleine-Brogel, utilizada por la OTAN, tras un primer avistamiento este sábado en el que, igual que en esta nueva ocasión, las aeronaves no tripuladas "desaparecen hacia el norte" de la localidad de Peer, situada a unos 13 kilómetros al sur de Países Bajos.

Tras los avistamientos notificados durante la jornada del sábado, la oficina del ministro de Defensa belga, Theo Francken, y el alcalde de Peer, Steven Matheï, han confirmado la repetición de los hechos, mientras que éste último ha apuntado a que "estos drones siempre desaparecen hacia el norte", según ha recogido el diario flamenco Het Laatste Nieuws (HLN).

Asimismo, el dirigente local ha subrayado en su cuenta de Facebook la "buena respuesta en buena cooperación con Defensa y la Policía". "Es importante que Defensa siga centrándose en la buena seguridad y haciendo las inversiones necesarias", ha manifestado, destacando también la relevancia de "que la Policía federal venga con apoyo adicional".

Por su parte, el ministro Francken ha alertado unas horas antes en una entrevista para la cadena VTM Niews de "varios incidentes en los últimos meses", señalando en particular avistamientos de drones "sobrevolando una base durante media hora, buscando puntos específicos".

"La infraestructura, la ubicación de las cámaras, la frecuencia y la ubicación de las patrullas de seguridad, la ubicación de las puertas de acceso... Eso es espionaje", ha manifestado, antes de afirmar que "es posible que esto se deba a las órdenes de actores políticos, como Rusia".

Fracken anunció el jueves un "plan de drones" de 50 millones de euros para la adquisición de más sistemas de defensa, que espera sea aprobado por el Consejo de Ministros esta semana. La propuesta incluye un método estandarizado para registrar la presencia de este tipo de aeronaves, así como la adquisición de sistemas antidrones, sistemas de detección y sistemas para localizar a los pilotos.

Los primeros efectos del plan contra drones, que ha presentado como un mero primer paso, deberían notarse este mismo mes, según ha indicado el propio ministro en su entrevista con VTM. "Otras cosas tardarán más", ha concedido, aludiendo a que "toda Europa está adquiriendo sistemas de defensa". La inversión a largo plazo, ha indicado, debería alcanzar los 500 millones de euros.