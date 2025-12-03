Bélgica rechaza por demasiado arriesgado el plan UE para usar activos rusos congelados en Ucrania

BRUSELAS (AP) — Bélgica rechazó el miércoles un plan para utilizar activos rusos congelados en respaldo de la economía y el esfuerzo bélico de Ucrania durante los próximos dos años, argumentando que la idea plantea importantes riesgos financieros y legales.

Las necesidades presupuestarias y militares de Ucrania para 2026 y 2027 se estiman en alrededor de 130.000 millones de euros (US$150.000 millones). La Unión Europea se ha comprometido a cubrir esa brecha. Ya ha aportado más de 170.000 millones de euros (US$197.000 millones) desde que comenzó la guerra en 2022.

El mayor fondo de recursos disponibles es a través de activos rusos congelados. La mayor parte del dinero se encuentra en Bélgica, alrededor de 194.000 millones de euros hasta junio, y fuera de la UE en Japón, con alrededor de US$50.000 millones. Hay cantidades menores en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, debía hacer públicos más tarde el miércoles los detalles de su propuesta para utilizar el dinero ruso como garantía para ayudar a satisfacer las considerables necesidades de Ucrania a través de un "préstamo de reparaciones".

Sin embargo, el ministro belga de Exteriores, Maxime Prévot, afirmó que su país considera "la opción del préstamo de reparaciones la peor de todas, ya que es arriesgada. Nunca se ha hecho antes". Rusia ha descrito el proyecto como "robo".

Leyendo con dificultad unas declaraciones preparadas ante los periodistas en la sede de la OTAN en Bruselas, Prévot instó a la UE a pedir prestado el dinero para Ucrania en los mercados internacionales. "Es una opción bien conocida, robusta y bien establecida con parámetros predecibles", expresó.

"El plan de préstamos de reparaciones conlleva riesgos económicos, financieros y legales significativos", añadió, señalando que las propuestas de la comisión no abordan las preocupaciones de Bélgica. "No es aceptable utilizar el dinero y dejarnos solos enfrentando los riesgos".

Bélgica teme que la cámara de compensación financiera con sede en Bruselas que posee los activos congelados, Euroclear, pueda emprender acciones legales si Rusia desafía cualquier uso de los fondos o si el movimiento perjudica su imagen e intereses comerciales.

Prévot manifestó que Bélgica siente que sus preocupaciones no están siendo escuchadas por sus socios de la UE.

"No buscamos enemistarnos con nuestros socios o Ucrania. Simplemente buscamos evitar potenciales consecuencias desastrosas para un estado miembro al que se le pide mostrar solidaridad sin recibir la misma solidaridad a cambio", comentó.

En esencia, los países de la UE prestarían a Ucrania alrededor de 140.000 millones de euros (US$163.000 millones). El dinero no sería incautado como tal, ya que Kiev reembolsaría el dinero una vez que Rusia pague reparaciones significativas por la destrucción masiva que su guerra ha causado.

Si Moscú se niega, los activos permanecerían congelados.

Bélgica ha obtenido algunos ingresos fiscales sobre los activos, y los intereses generados también se están utilizando para financiar un programa de préstamos para Ucrania organizado por el Grupo de los Siete principales potencias mundiales.

El Banco Central Europeo está preocupado de que el plan para un préstamo de reparaciones de la UE pueda socavar la confianza en la moneda única del euro en los mercados internacionales. Los líderes de la UE tienen previsto comentar el proyecto y las necesidades económicas y militares de Ucrania en una cumbre en Bruselas el 18 de diciembre.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.