Bélgica registra el domicilio de un asesor de un eurodiputado por sospechas de propaganda rusa

BRUSELAS, 29 mayo (Reuters) - Investigadores belgas registraron el miércoles el domicilio y las oficinas de un asistente del Parlamento Europeo que, según los fiscales, podría haber desempeñado un papel en la difusión de propaganda rusa antes de unas elecciones para la asamblea de la UE. Los investigadores registraron la residencia del asistente en Bruselas, así como su oficina en el Parlamento Europeo allí, dijo la fiscalía federal, mientras que las autoridades judiciales francesas registraron su oficina en la sede de la Eurocámara en Estrasburgo. Según la fiscalía, los registros formaban parte de una investigación sobre una posible injerencia rusa por la que miembros del Parlamento Europeo fueron contactados y pagados para promover propaganda rusa a través del sitio web de noticias La Voz de Europa. "Hay indicios de que el empleado del Parlamento Europeo en cuestión desempeñó un papel significativo en esto", dijeron los fiscales en un comunicado. La fiscalía no dio el nombre del empleado ni del eurodiputado para el que trabajaba. El Parlamento Europeo dijo que no podía hacer comentarios sobre una investigación en curso. "Cuando y si se le solicita, el Parlamento Europeo coopera plenamente con las autoridades policiales y judiciales para ayudar al curso de la justicia y seguirá haciéndolo. En este contexto se facilitó el acceso a una oficina", afirmó un portavoz parlamentario. Los votantes de los 27 países de la Unión Europea acudirán a las urnas para elegir a 720 diputados del Parlamento Europeo del 6 al 9 de junio. Los grupos mayoritarios aseguran que es probable que los votantes sean bombardeados con mentiras y desinformación. La Unión Europea ha impuesto sanciones a la emisora checa Voice of Europe y a dos empresarios vinculados a ella. El Consejo de la UE ha declarado que Voice of Europe y sus cuentas en las redes sociales difunden activamente desinformación sobre Ucrania y promueven "falsas narrativas favorables al Kremlin". Voice of Europe ha publicado en un artículo sin firma en su página web que "rechaza categóricamente" la acción de la UE. (Información de Philip Blenkinsop; editado por Sharon Singleton; editado en español por Javi West Larrañaga)

Reuters