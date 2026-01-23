Bélgica se enfrentará a Túnez en último partido de preparación para el Mundial

BRUSELAS, 23 ene (Reuters) - La selección de fútbol de Bélgica jugará contra Túnez en Bruselas su último partido de preparación antes del Mundial que se celebrará en junio en Norteamérica, anunció el viernes la federación local.

Los belgas recibirán a Túnez el 6 de junio en el Estadio Rey Balduino antes de viajar al Mundial.

Bélgica jugará ante Egipto, Irán y Nueva Zelanda, y jugará sus partidos del Grupo G en Seattle, Los Ángeles y Vancouver.

Bélgica ya ha organizado un amistoso contra Croacia el 2 de junio en Rijeka.

También jugará partidos internacionales de preparación contra dos de los países anfitriones del Mundial, Estados Unidos en Atlanta el 28 de marzo y México en Chicago el 31 de marzo.

Túnez, por su parte, integrará el Grupo F del Mundial, donde chocará con Países Bajos, Japón y un equipo europeo que saldrá del repechaje continental. (Reporte de Mark Gleeson en Ciudad del Cabo, editado en español por Javier Leira)