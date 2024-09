Bélgica teme que De Bruyne deje la selección de fútbol

Bélgica, derrotada el lunes por Francia (2-0) en Liga de las Naciones, teme que su estrella Kevin de Bruyne decida dejar la selección, luego de que el capitán de los 'Red Devils' mostrase su descontento con la actitud de sus compañeros ante los 'Bleus'.

En unas imágenes difundidas por la cadena RTL, se puede ver a De Bruyne decirle varias veces al director técnico Franky Vercauteren "Ik stop" ("lo dejo") refiriéndose a la selección.

En la entrevista posterior al partido, el centrocampista del Manchester City de 33 años se mostró muy enfadado por el nivel de sus compañeros y por la táctica utilizada en un partido que, salvo los primeros 20 minutos, fue de claro dominio francés.

"Defendíamos con seis (jugadores). Incluso en la segunda parte, aunque ya fuésemos perdiendo", criticó De Bruyne, uno de los últimos supervivientes de la generación dorada belga que alcanzó la tercera plaza en el Mundial de Rusia-2018.

"No es solo una cuestión de transición, también tenemos un problema con nuestra manera de jugar. Hay jugadores que no cumplen su papel. Punto final", declaró a la televisión flamenca VTM.

"Aunque no seamos suficientemente buenos, hay que darlo todo y algunos no lo hacen. Puedo aceptar que no tengamos ya el nivel de 2018. Soy el primero que lo dijo. Pero hay cosas que son inaceptables", añadió un De Bruyne que según medios belgas en el vestuario tuvo palabras muy duras para algunos compañeros de selección.

Rodeado de estrellas en el Manchester City, donde se ha convertido en uno de los mejores futbolistas del mundo, 'King Kevin' nunca ha ocultado su frustración por no tener en la selección compañeros del mismo nivel, lo que se ha traducido en malos resultados como la eliminación en la fase de grupos en el Mundial de Catar-2022 y en octavos en la Eurocopa-2024.

De Bruyne debutó con Bélgica en 2010 y desde entonces ha disputado 107 partidos internacionales, en los que ha anotado 30 goles.

Sin poder contar con el portero del Real Madrid Thibaut Courtois, quien anunció hace meses que no volvería a la selección mientras Domenico Tedesco estuviese al frente, el seleccionador de los belgas deberá tratar de convencer ahora a su capitán para que siga en el equipo al menos hasta el Mundial-2026.

"Kevin es un ganador, es normal que esté decepcionado, pero no creo que lo deje", dijo de manera poco convincente el técnico italo-alemán tras el partido contra Francia.

bnl/mcd/avl

AFP